Еще в Древнем мире люди знали о влиянии звуковых волн на физическое и душевное состояние организма. Было известно об успокаивающем эффекте шума прибоя, тогда как быстрая барабанная дробь возбуждала человека, наполняла его энергией. Великие умы того времени (Пифагор, Аристотель, Платон и другие) знали, что музыка может иметь лечебное воздействие. Они верили, что с помощью правильной мелодии восстанавливается гармония в человеческом теле.





Изучение влияния музыки

Еще в 1913г. в России под руководством психолога В.М. Бехтерева был основан комитет, изучающий музыкально-терапевтические эффекты. В составе комитета работали талантливые психологи и музыканты того времени. По результатам их исследований страх негативно сказывается на функциональности коры головного мозга, что ведет в потере человеком ориентации в пространстве. Тогда как положительные эмоции, которые человек испытывает под влиянием музыки, ведут к оздоровлению психосоматических процессов, мобилизуют внутренние резервы, развивают творческую жилку.





Полученные результаты позволили внедрить использование музыки в коррекционную работу с пациентами любого возраста. Например, в Мюнхене музыкотерапия используется для лечения детского церебрального паралича. Причем результаты настолько впечатляющие, что пациентам предоставили возможность также слушать классические произведения. По словам врачей, такой звуковой фон способствует улучшению настроения и снимает напряжение пациентов.

Причины влияния музыки на организм





Чем объясняется влияние звуковых волн на организм? Ученые полагают, что человеческое тело – система, которая находится в постоянной вибрации. В то же время музыка является также вибрацией, хоть и упорядоченной. Болезнь можно считать диссонансом, который возникает из-за дисбаланса больного органа со здоровой системой всего организма. В таком случае музыка возвращает гармоничную работу всего организма.

Какая музыка положительно влияет на организм





Но если определенная мелодия способна приносить пользу организму, то другая – способна ухудшить состояние здоровья.

Многие считают классическую музыку исключительно полезной. Но не все классические произведения оказывают положительное влияние. Кроме того, многое зависит и от темперамента самого человека. Мелодия, которая одному слушателю покажется угнетающей, для другого может послужить источником творческих сил и вдохновения. Потому, если человек испытывает душевный подъем при прослушивании песен определенного жанра, то ему и дальше будет полезно слушать песни данного жанра.

Все же специалисты сходятся во мнении, что чем ниже частота музыки, тем полезнее ее прослушивание. Причем польза зачастую зависит не от жанра, а от восприятия произведения самим слушателем. Мелодия с медиативным ритмом ниже 60 ударов в минуту способствует замедлению бета-волн головного мозга, ведет к снижению стресса, ослабляет чувство тревоги. Максимально ритмичная музыка при регулярном прослушивании повышает утомляемость и раздражительность.

Текст: Flytothesky.ru