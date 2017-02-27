﻿ Влияние музыки на организм человека. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Влияние музыки на организм человека

28.02.2017 15:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Еще в Древнем мире люди знали о влиянии звуковых волн на физическое и душевное состояние организма. Было известно об успокаивающем эффекте шума прибоя, тогда как быстрая барабанная дробь возбуждала человека, наполняла его энергией. Великие умы того времени (Пифагор, Аристотель, Платон и другие) знали, что музыка может иметь лечебное воздействие. Они верили, что с помощью правильной мелодии восстанавливается гармония в человеческом теле.

Влияние музыки на организм человека

Изучение влияния музыки

Еще в 1913г. в России под руководством психолога В.М. Бехтерева был основан комитет, изучающий музыкально-терапевтические эффекты. В составе комитета работали талантливые психологи и музыканты того времени. По результатам их исследований страх негативно сказывается на функциональности коры головного мозга, что ведет в потере человеком ориентации в пространстве. Тогда как положительные эмоции, которые человек испытывает под влиянием музыки, ведут к оздоровлению психосоматических процессов, мобилизуют внутренние резервы, развивают творческую жилку.


На фото: В.М. Бехтерев

Полученные результаты позволили внедрить использование музыки в коррекционную работу с пациентами любого возраста. Например, в Мюнхене музыкотерапия используется для лечения детского церебрального паралича. Причем результаты настолько впечатляющие, что пациентам предоставили возможность также слушать классические произведения. По словам врачей, такой звуковой фон способствует улучшению настроения и снимает напряжение пациентов.

Причины влияния музыки на организм

Влияние музыки на организм человека

Чем объясняется влияние звуковых волн на организм? Ученые полагают, что человеческое тело – система, которая находится в постоянной вибрации. В то же время музыка является также вибрацией, хоть и упорядоченной. Болезнь можно считать диссонансом, который возникает из-за дисбаланса больного органа со здоровой системой всего организма. В таком случае музыка возвращает гармоничную работу всего организма.

Какая музыка положительно влияет на организм

Влияние музыки на организм человека

Но если определенная мелодия способна приносить пользу организму, то другая – способна ухудшить состояние здоровья.

Многие считают классическую музыку исключительно полезной. Но не все классические произведения оказывают положительное влияние. Кроме того, многое зависит и от темперамента самого человека. Мелодия, которая одному слушателю покажется угнетающей, для другого может послужить источником творческих сил и вдохновения. Потому, если человек испытывает душевный подъем при прослушивании песен определенного жанра, то ему и дальше будет полезно слушать песни данного жанра.

Все же специалисты сходятся во мнении, что чем ниже частота музыки, тем полезнее ее прослушивание. Причем польза зачастую зависит не от жанра, а от восприятия произведения самим слушателем. Мелодия с медиативным ритмом ниже 60 ударов в минуту способствует замедлению бета-волн головного мозга, ведет к снижению стресса, ослабляет чувство тревоги. Максимально ритмичная музыка при регулярном прослушивании повышает утомляемость и раздражительность.Влияние музыки на организм человека

Текст: Flytothesky.ru

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еще в Древнем мире люди знали о влиянии звуковых волн на физическое и душевное состояние организма. Было известно об успокаивающем эффекте шума прибоя, тогда как...

Комментарии

 
Новости дня
Новости
 
Как использовать стоицизм в повседневной жизни
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Калейдоскоп

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.02.2017
Белорусская военная газета

Архив (Калейдоскоп)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика