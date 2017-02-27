Щекотка в 99 из 100 случаев приносит больше удовольствия и веселья тому, кто щекочет, а не его жертве. Причем щекотка заставляет наше тело реагировать на неё рефлекторно, следовательно, в эту игру всегда включается мозг. Кстати, вы наверняка не знали, что польза от щекотки многократно перевешивает ощущение дискомфорта.





1. Щекотка изгоняет чувство страха, и это доказано на крысах

Нейрологические исследования доказали, что крысы любят, когда их щекочут, и реагируют на такое щекотание своим крысиным смехом. Не пытайтесь услышать их хихиканье – они смеются на ультразвуковых частотах, которые человеку неслышны. Щекотка может обмануть мозг и заставить его отпустить врожденно запрограммированные страхи и мучительную тревожность. Чтобы обосновать эту теорию, исследователи в течение двух недель щекотали целую кучу крыс и установили образование новых неврологических связей в их гиппокампе, которые формировали новые радостные воспоминания.

2. Эволюционная польза щекотки

Вы никогда не замечали, что самого себя пощекотать невозможно? И если щекотка столь полезна, то что же за ней стоит? Боязнь щекотки и рефлекторное отдергивание – это важный эволюционный признак, который служит основной цели, а именно самосохранению. Мозг реагирует на то, что к вам что-то прикоснулось – вполне возможно, что это что-то может приземлиться на вас, укусить или выпить кровь. Боясь щекотки и отмахиваясь от нее, мы инстинктивно защищаем свою жизнь. Поэтому, когда вы гордо заявляете «я щекотки не боюсь!», подумайте, действительно ли это плюс?

3. Смех при щекотке тоже рефлекторен

Вы смеетесь или улыбаетесь, когда вас щекочут, хотя вряд ли испытываете от этих ощущений приятные эмоции. Все очень просто: ваш умный мозг делает все возможное, чтобы привлечь внимание к раздражающему фактору, который вполне может оказаться еще и опасным. Когда врач стучит вам по колену резиновым молоточком, вы рефлекторно разгибаете ногу, точно так же вы начинаете нервно хихикать от внешнего щекотания. Обратите внимание, у младенцев нет языковых навыков, но реакция на щекотку у них такая же – они смеются. Это один из сотен непроизвольных рефлексов, продуцируемых мозгом, и направленный на то, чтобы мы приняли решение о том, как защитить себя.

4. Щекотка: наименее смешная шутка

Чарльз Дарвин так её и называл, считая щекотку «физической шуткой». Да, мы смеемся, но внутренне умоляем остановить щекотание. В 2005 году было проведено исследование 84 взрослых добровольцев, а точнее их реакций на различные формы юмора, в том числе и «физическую шутку». Сначала участникам показывали выступления комиков, и тогда люди искренне и открыто смеялись. Затем их щекотали. А затем погружали руки в ледяную воду, чтобы вызвать боль для контраста. После шуток, щекотки и ice bucket challenge каждый участник описывал свои ощущения. Хотя они смеялись и улыбались, тем не менее, смех и улыбки во время щекотки разительно отличались. По такому же принципу люди плачут во время нарезки лука, хотя не испытывают ни грусти, ни отрицательных эмоций. Иными словами, смех во время щекотания – это подделка, не имеющая ничего общего со смехом искренним.

5. Щекочите своих детей для их развития

Чарльз Дарвин уделял много внимания важности щекотки. Он считал, что она необходима человеку для установления взаимосвязи, особенно между родителем и ребенком. По Дарвину, щекотка – это необходимый тактильный контакт и одновременно обучение реакциям. Так что щекочите детей в психологических и педагогических целях, пока они вам это позволяют. Хотя с подростками это делать уже точно не рекомендуется.

6. Щекотка улучшает сердечное здоровье… если вы правильно выберете место

Не воспримите эту информацию, как совет от врача-шарлатана. Нейрофизиологи действительно обнаружили, что щекотание ушей потенциально помогает работе сердца и даже может предотвратить сердечную недостаточность. Исследователи применили на добровольцах электромагнитные устройства, обычно используемые для лечения хронической ушной боли. Электрод осторожно помещают на козелок – это тот крошечный выступ на средней части уха, где особенно продвинутые модники делают пирсинг. Когда козелок щекотали электродом, к сердцу посылался сигнал, устранявший нарушения сердечных сокращений. Такая шоково-щекочущая терапия кажется научной фантастикой, но факт остается фактом.

Текст: Flytothesky.ru