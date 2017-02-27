Курящие люди прекрасно осознают, насколько пагубным является их пристрастие к сигаретам. Многие из них наверняка задумывались над тем, чтобы бросить курить. Но часто заядлые курильщики, даже сделав несколько попыток бросить курить, разуверяются в своих силах и продолжают жить с никотиновой зависимостью. Только немногим удается побороть пагубную привычку. Чтобы оказаться в их числе, стоит использовать приведенные ниже советы.





1.

Решение бросить курить должно приниматься окончательно и бесповоротно. Именно в этот момент нужно выполнять самые решительные действия, например, выкинуть все оставшиеся в доме сигареты. Установка бросить курить со следующей недели, или со следующего месяца будет провальной, потому что действовать нужно сразу после принятия решения.

Очень малый процент из тех, кто навсегда отказался от никотина, бросал курить постепенно. Ни увеличение интервала между выкуренными сигаретами, ни общее уменьшение количества выкуренных сигарет не позволяют добиться желаемого результата.

2.

После отказа от курения лучше избегать курящих компаний и прочих соблазнов. При возможности нужно взять несколько выходных, если на работе много курящих товарищей. Ведь самая сложная задача – продержаться без сигарет первые три дня. Потому стоит понимать, что наличие физического и психологического дискомфорта – это неизбежное, но временное явление.

3.

Если стаж курения был внушительным, то за годы никотиновой зависимости в организме накопились токсины. Потому для избавления непреодолимой тяги к сигаретам, необходимо будет провести детоксикацию.

4.

Мотивация бросить курить должна быть устойчивой. Лучше заранее составить список веских причин, из-за которых стоит отказаться от вредной привычки.

5.

Желательно первое время оградить себя от стресса и негативных эмоций. Можно в период отказа от курения обзавестись интересной и полезной привычкой. По словам психологов, большинство привычек формируются за 21 день. Поэтому освободившееся от курения время можно потратить на то, чтобы привить новую, а главное полезную привычку. Например, можно выучивать по несколько иностранных слов, каждый раз, когда появляется мысль о сигаретах. Благо современные гаджеты позволяют изучать иностранный язык в любое удобное время и в любом месте.

6.

Помочь организму отвыкнуть от сигарет можно с помощью занятий спортом. При физической активности организм вырабатывает эндорфины, которые еще называют гормонами счастья. Их наличие помогает не только бороться со стрессом, но и облегчает процесс отвыкания от сигарет.

7.

Бросив курить, человек зачастую испытывает усиление аппетита. Но дабы не переедать и не набирать лишние килограммы, можно обогатить рацион полезными низкокалорийными продуктами: фруктами, орешками, семечками.

8.

Помочь организму адаптироваться к новому режиму работы можно с помощью травяных отваров. В период отвыкания от курения полезно пить чай с мелиссой, мятой и чабрецом.

Текст: Flytothesky.ru