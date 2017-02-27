



Вы можете думать, что человечество построило свою великую и могучую технологическую империю только к 21 веку, но, оказывается, многими секретами уже владели и наши древние предки. Все, что мы знаем сейчас, возможно, было не ново для людей давних эпох, и не исключено, что они были в чем-то гораздо более развитее нас.

1. Багдадская батарея





Кого сейчас удивишь батареями разных типов и видов? Но это не такое уж и современное изобретение: например, существует так называемая «багдадская батарея», датируемая 250 годом до н.э. Она была найдена в 1938 году и состоит из большого глиняного кувшина с битумной прбкой. В кувшине был медный цилиндр, в цилиндре – железный стержень. Если в багдадскую батарею залить какую-либо электролитическую жидкость, то она дает напряжение 0,8-2 вольт.

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2. Железная колонна в Дели





Эта колонна крайне интересна современным ученым тем, что она из железа, ей более 1600 лет, и она не ржавеет. Как этот семиметровый столб избежал коррозии, остается тайной. Колонна с достоинством выдержала испытание временем; кроме того, у неё есть нержавеющие «собратья» в других частях Индии. Вполне возможно, что мы имеем дело с какими-либо неразгаданными технологическими инновациями прошлых веков.

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3. Пещеры Лунъю





Пещеры эти были обнаружены в Китае в 1992 году, когда местный сельский житель решил откачать воду из большого отверстия в земле. К своему удивлению, он обнаружил массивную пещеру, изнутри украшенную ручной резьбой и соединенную с другими пещерами. В общей сложности сейчас насчитывается 24 найденные пещеры, датирующиеся 500-800 г. до н.э. Во многих помещениях есть резные фигурки лошадей, рыб и птиц, представляющих землю, море и воздух. Зачем были созданы эти конструкции, при создании которых пришлось удалить (и как-то вывезти) около 1 миллиона кубических метров камня, – увы, неизвестно.

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4. Нимрудская линза





Древние ассирийцы явно не просто так создали эту линзу из натурального горного хрусталя 3 тысячи лет назад. Ведь даже современные умы не в силах разгадать секрет её первоначального предназначения. Хрусталь явно отшлифован искусственным путем с целью создания линзы, увеличивающей предметы в 3 раза. Возможно, её использовали как простую зажигалку, или же как часть древнего телескопа.

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5. Китайский детектор землетрясений





Современный сейсмограф был изобретен в 1841 году, но шотландский физик явно опоздал. Китайцы соорудили его еще в 132 году н. э. Этот аппарат – дело рук изобретателя по имени Чжан Чэн из династии Хань. Выглядит древний детектор землетрясений как большой бронзовый сосуд около 1.80 м в диаметре. По кругу сосуда расположены восемь драконов, под которыми сидят жабы с раскрытыми ртами. При толчках из дракона вылетает шар и падает в рот жабы, указывая на направление землетрясения.

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6. Гёбекли-Тепе





Эта замечательная находка еще раз доказывает, что мы явно недооцениваем своих древних предков. Гёбекли-Тепе в Турции – самый древний храмовый комплекс, возможно, не менее 12 тысяч лет от роду. Он расположен на холме, а его мегалиты старше Стоунхенджа на 6 тысяч лет. И это было построено людьми, которые по идее еще толком не наловчились делать металлические инструменты или керамику!

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7. Антикитерский механизм





Антикитерский механизм был поднят в начале 20 века с затонувшего древнегреческого судна и датируется 100 годом н.э. У него 30 зубчатых шестеренок, что делает его похожим на современные часы, но, увы, многие детали механизма были утрачены или разрушены водой, хотя видно, что устройство находилось в деревянном корпусе и, скорее всего, у него присутствовал циферблат со стрелками, где стрелки обозначали движение Солнца и Луны, а также Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна. Были также вращающиеся черный и серебряный шары, показывающие фазы луны, и надписи с календарными датами затмений.

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8. Кубок Ликурга





Кубок Ликурга изготовлен в 4 столетии нашей эры и представляет собой изумительное произведение искусства. В стекло кубка впаяна масса невероятно мелких фрагментов золота и серебра, что очень напоминает современные нанотехнологии. В результате у кубка есть уникальное свойство: в зависимости от угла падения света, цвет его стеклянных стенок изменяется, и тогда зеленый сосуд превращается в красный, а точнее он волшебно переливается всеми оттенками красного.

Текст: Flytothesky.ru