Любовь и привязанность выглядят у каждого зодиакального знака по-разному. Мы склонны ожидать ответного проявления чувств, но каждый из нас делает это все равно по-своему. Как не разочароваться в своем избраннике и точно знать, насколько он открыт или, напротив, скрытен в выражении своих эмоций?





1. Овен

Вне зависимости от возраста или пола, есть один абсолютно верный способ узнать, любит ли вас Овен: он выберет борьбу. Конечно, не физическую, но игривую словесную войну, целью которой будет ваше завоевание и одновременно тестирование ваших чувств. Помимо романтики, Овны еще ищут и достойного противника. Этот знак постоянно иронизирует, подшучивает и устраивает розыгрыши – так что будьте готовы.

2. Телец

Тельцы выражают свою любовь так же, как делают и все остальное в своей жизни – медленно и размеренно. Они не произнесут долгожданные для вас слова, пока сами не почувствуют, что настало время. С вашей стороны нужно лишь терпение. А если вам нужна еще и уверенность, то обратите внимание на действия Тельца – свою любовь он проявляет в виде изысканных блюд, напитков, комплиментов и, конечно же, продуманных подарков.

3. Близнецы

Близнецы веселы и забавны, а если хотят вам понравиться, то будут из кожи вон лезть, чтобы вас развеселить или заставить смеяться. Они постоянно рядом, предлагая свою помощь и советы. Если у вас проблемы, то Близнецы будут активно стараться решить их за вас. Единственное, что остановит Близнецов, – это только если вы сами скажете им об этом. Но зачем? Это всегда здорово иметь такого задорного и оптимистичного поклонника.

4. Рак

Как узнать об отношении к вам Рака: во-первых, он будет постоянно для вас готовить вкуснейшие блюда или выпекать самые ароматные и нежные булочки. Вся их любовь и привязанность ярче всего проявляется на кухне. Во-вторых, Раки классически любят дарить цветы и делать комплименты. В-третьих, (и это тяжелая артиллерия Рака) он разрешит вам перебирать вместе с ним старые фотографии. Рак – теплый и домашний, потому и любовь его заключается в проявлении теплоты и обеспечении вашего комфорта.

5. Лев

Если Лев начинает бросать на вас заинтересованные взгляды, а затем вовсю стрелять глазами, то знайте – он уже включился в процесс. Проблема в том, что вы не хотите, чтобы это было просто игрой, ведь Львы – виртуозные мастера флирта. Итак, как узнать, любовь ли это с его стороны или просто маленькая львиная охота? Очень просто. Если в светском расписании Льва появится масса «окон» для вас, включая обеды, ужины и даже целые выходные, то у него все очень серьезно.

6. Дева

Хотите себе Деву в партнеры? Отлично, но вам придется разделить с ней все-все-все, включая почти патологическую любовь к порядку. Между прочим, точно так же Девы проявляют свою любовь: они начинают создавать для объекта своей страсти абсолютно комфортный и чисто убранный мир, считая, что вы это заслужили. Это огромный комплимент с их стороны! Поцелуйте свою Деву и помогите ей закончить уборку.

7. Весы

Вместо того чтобы пытаться выяснить, заинтересованы ли в вас эти обаятельные Весы, посмотрите, как они ведут себя с другими. Они милы и внимательны со всеми, это их природа. И если вы не хотите постоянно их ревновать, лучше выберите другой знак. Но если сдаваться вы не собираетесь, то приступайте к атаке. Верный знак вашей победы: влюбленные Весы обычно придумывают для своего избранника ласкательные имена, которые используют в интимной обстановке или для улаживания недоразумений.

8. Скорпион

Если Скорпион заинтересован, то он станет за вами пристально наблюдать, причем в течение длительного времени. Вы не дождетесь от него открытых намеков и прямых ответов. Это было бы слишком очевидно. Скорпионы – существа, обожающие интригу; все они в душе сыщики и аналитики, долго препарирующие интересующий их объект. Следите за знаками, которые потихоньку и неявно подает вам Скорпион. Считайте, что он у вас в кармане, когда вы начинаете ловить на себе его исподтишка бросаемые взгляды.

9. Стрелец

Если Стрелец любит вас, то скрывать этого не будет. Ждите его постоянных звонков, сообщений и приглашений в совместные поездки и путешествия. Не удивляйтесь его спонтанным предложениям или внезапным и необычным подаркам. Тем не менее, все ухаживания с его стороны могут быть очень и очень затяжными, ведь этот знак очень нелегко расстается со своей свободой.

10. Козерог

Козерог – это воплощение устоявшихся норм и правил, потому ничего необычного с его стороны ждать не приходится. У Козерога все по плану и в классическом виде. Если он влюбился, то будет действовать как положено. В-первых, показывать то, насколько он вас достоин. Во-вторых, вести беседы на предмет общих интересов и совместимости. В-третьих, он выразит свои чувства с помощью серьезного разговора – играть любовью этот знак точно не любит.

11. Водолей

Водолеи – самый нестандартный знак, которому чужды условности. Он всегда несколько отстраненно стоит в стороне, потому вам придется внимательно высматривать у него какие-то эмоции, особенно если речь идет о любви. Если же Водолей начинает делать вам комплименты и советовать, куда лучше нанести татуировку или в какой весёленький цвет покрасить волосы, то он явно к вам неравнодушен. А если он станет предлагать какое-то авантюрное времяпровождение, то считайте, что Водолей весь ваш.

12. Рыбы

Рыбы, как правило, ужасно застенчивы – более чем любой другой знак. Если вы ждете от них первого шага, то рискуете никогда его не дождаться. Свою любовь Рыбы предпочитают проявлять в виде заботы – так что будьте внимательны. И еще один совет: если они любят вас, то поначалу им вообще будет сложно разговаривать с вами на эту тему. Но как только вы становитесь ближе, Рыбы превращаются в самое открытое и нежное существо в мире.