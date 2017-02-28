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В 2018 году Китай собирается возвести вертикальные сады для борьбы со смогом

01.03.2017 02:41 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Как эффективнее всего бороться с городским смогом? Китайцы нашли для себя спасительное решение – вертикальные сады на всю высоту здания.

В 2018 году Китай собирается возвести вертикальные сады для борьбы со смогом

Несколько таких проектов уже появились в Италии и Мексике, и теперь итальянская архитектурная компания Stefano Boeri Architetti собирается построить первое здание с вертикальными садами в Азии, а точнее в китайском городе Нанкин.

Компания планирует возвести две башни, покрытые зеленью. Башни будут называться «Вертикальный лес» или «Зеленые башни Нанкина», и под них уже отведено место в городском районе Пукоу. Строительство предположительно должно быть закончено в 2018 году, а на башнях будет высажено 600 высоких деревьев, 500 средних деревьев и 2500 каскадных растений и кустарников. Весь этот лес охватывает площадь в 6000 квадратных метров.

В 2018 году Китай собирается возвести вертикальные сады для борьбы со смогом

«Это самый настоящий вертикальный лес, который поможет восстановить местное биоразнообразие. Он будет ежегодно поглощать до 25 тонн СО2 и производить около 60 кг кислорода в сутки», – говорится в официальном заявлении компании.

Самая высокая башня поднимется на 200 метров, в ней будут располагаться офисы, музей и Школа зеленой архитектуры, а на крыше появится «зеленый фонарь» и частный клуб. Высота второй башни – 108 метров: в ней расположится гостиница Hyatt и бассейн на крыше.

В 2018 году Китай собирается возвести вертикальные сады для борьбы со смогом

Архитектурная компания также говорит, что её здания приютят птиц и насекомых, а растительное разнообразие создаст необходимую влажность и будет нейтрализовывать СО2 и пыль, одновременно вырабатывая кислород.

Городская зеленая архитектура уверенно завоёвывает популярность. В немецком Штутгарте, например, около четверти всех плоских крыш зеленые, а в Лондоне около 121 тысячи квадратных метров зеленых насаждений на крышах.

В 2018 году Китай собирается возвести вертикальные сады для борьбы со смогом

Проблема смога в Китае действительно стала общенациональным бедствием, в частности в Пекине. Помогут ли Китаю вертикальные леса? Все возможно. Но, согласитесь, это очень удачная и эстетичная идея.В 2018 году Китай собирается возвести вертикальные сады для борьбы со смогом

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Как эффективнее всего бороться с городским смогом? Китайцы нашли для себя спасительное решение – вертикальные сады на всю высоту здания. Несколько таких проектов...

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