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Десятка уморительных анекдотов и шуток
01.03.2017 12:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые забавные анекдоты и шутки, вызывающие громкий хохот.
Автобус стоит в пробке. Водитель объявляет:
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Анекдоты являются отличным средством для поднятия настроения. Эти коротенькие истории со смешной концовкой непременно вызывают улыбку даже у самого грустного...
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