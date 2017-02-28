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Десятка уморительных анекдотов и шуток

01.03.2017 12:17 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя самые забавные анекдоты и шутки, вызывающие громкий хохот.

Десятка уморительных анекдотов и шуток

Автобус стоит в пробке. Водитель объявляет:
— Следующая остановка «Девятого Мая».
Кто-то из салона:
— Ничего себе пробка!

 
 
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Анекдоты являются отличным средством для поднятия настроения. Эти коротенькие истории со смешной концовкой непременно вызывают улыбку даже у самого грустного...

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