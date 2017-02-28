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Всемирно известный повар насмехается над блюдами, приготовленными обычными людьми
01.03.2017 12:17 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые едкие и острые замечания Гордона Рамзи, наверняка заставившие авторов этих блюд расплакаться.
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Британец Гордон Рамзи — хозяин нескольких ресторанов и ведущий множества шоу на телевидении стал знаменит не только из-за своего кулинарного таланта. Резкие...
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