Фактрум предлагает читателю забавную историю про очень находчивых ребят, нашедших способ вырваться с территории части без последствий!





В восьмидесятых годах я учился в университете и был старостой группы. На одном из курсов всех парней отправили на военные сборы в учебный центр, и как-то так вышло, что у нас хуже всех получалась маршировать. Поэтому я упросил майора, чтобы он нам разрешил заниматься дополнительно, чтобы не опозориться на смотрах. Тот согласился.

В первый раз он провёл с нами всего минут двадцать и ушёл по каким-то срочным делам, наказав продолжить занятие самостоятельно. Так и повелось: на занятиях по строевой подготовке мы занимались не со всеми, а уходили подальше и занимались «самоподготовкой», а на деле же мы тупо прохлаждались в тенёчке, возвращаясь назад дружным строем. Дело в том, что по территории запрещалось разгуливать группой, а вот строем — за милую душу.

Как-то раз мы даже умудрились выбраться в город в кино. Из центра нас отпускали строго по предъявлению пропуска и в сопровождении старшего. Но караульные на КПП, едва завидев дружно марширующий строй, в ужасе отпрыгивали и думать забывали о каких-то там документах и разрешениях. Главное в этом деле было не сбавлять шаг и идти с уверенным выражением лица.

По городу мы также передвигались строем. На пешеходных переходах автомобили перед нами останавливались, люди расступались. Тем более, что рядом с учёбным центром часто ходили его служащие, а нам важно было, чтобы нас не поймали.

И вот как-то возвращался наш взвод из очередной самоволки. Уже совсем рядом с КПП я услышал взволнованный шёпот караульного: «Генерал, смотрите, генерал приехал!». И вправду, на входе стоял он — самый важный человек в учёбном центре.

Ещё никогда в своей жизни я так усердно не кричал:

— Взвод, смирно! Равнение налево! Шагом марш!

И ещё никогда я не видел, чтобы солдаты так старались, чеканя шаг. Наша конспирация сработала, генерал и бровью не повёл. И лишь когда мы прошли мимо него, то он только махнул рукой и устало сказал: «Вольно…». Важному генералу даже не пришло в голову, что перед ним только что прошёл вернувшийся из самоволки взвод.