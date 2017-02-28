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Десятка миленьких анекдотов из Одессы
01.03.2017 12:38 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю самые забавные одесские анекдоты, которые стоит рассказать друзьям.
— Сёма, от ваших комплиментов у меня голова идёт кругом.
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Одесситы славятся на весь мир своим чувством юмора и неиссякаемым оптимизмом. Они способны найти выход даже из самой сложной ситуации, причем делают это...
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