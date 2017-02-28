Фактрум публикует несколько полезных советов от доктора психологических наук Товы Клейн, которые помогут вам правильно воспитать ребёнка и сделать его счастливым.





Ты неправильно это делаешь, давай я покажу, как надо

Дети должны самостоятельно преодолевать различные трудности, совершать открытия и экспериментировать. Если родитель постоянно будет вмешиваться в эти процессы и навязывать свою помощь, то у ребёнка будет складываться чувство, что он не может ни с чем справиться самостоятельно. «Это очень негативно сказывается на уверенности в себе и на детской самооценке, ведь ребёнок приходит к выводу, что он не может найти верное решение, потому что это под силу только взрослым» — говорит доктор Клейн.

Ты очень глупо себя ведёшь

Все маленькие дети очень непредсказуемы и импульсивны, но отнюдь не глупы. Взрослым может показаться, что в какой-то ситуации малыш ведёт себя крайне глупо, хотя на самом деле он просто чувствует неловкость в новом для себя деле. Не надо критиковать ребёнка и называть его глупым по любому поводу, лучше будет, если вы поможете малышу раскрыться и рассказать о своих эмоциях и переживаниях.

Не стоит из-за этого плакать

Для взрослых маленькие детские трагедии, например, потерянная игрушка, не кажутся такими уж серьёзными. Но если вы начнете уговаривать ребёнка не плакать, то наверняка приведете его в замешательство и покажете таким образом своё пренебрежение к его проблемам. Постарайтесь просто поддержать малыша и посочувствовать ему.

Какой ты стеснительный

Если ваш ребёнок застенчив по своей натуре или просто растерялся в необычной ситуации, то не стоит говорить ему, что он слишком робок и застенчив. По мнению доктора Клейн, это может привести к тому, что такая застенчивость будет сопровождать ребёнка на протяжении всей жизни.

Мальчики не плачут

С самого юного возраста мальчикам твердят, что они должны быть сильными и не должны плакать, как девчонка. Но этот стереотип может привести к тому, что, повзрослев, юноша не сможет открыто проявлять свои чувства и закроется от собственной душевной боли и от окружающих.

Какой ты умный

Может показаться абсурдным, но частое восхваление умственных способностей ребенка, может оказать на него негативное воздействие. Това Клейн объясняет это так: «Такие комплименты могут отбить у ребёнка стремление к учёбе. Из-за этого он может решить, что и так уже достаточно умный, раз родители считают его таковым».

Ты такая красавица, только посмотри

С раннего возраста девочкам начинают внушать, каким канонам красоты они должны соответствовать, чтобы их дальнейшая жизнь была удачной. И, в конце концов, девочки начинают считать, что их внешность важнее индивидуальности.

Тебе не идёт эта вещь

Из-за критики в строну выбранной одежды у девочек вырабатывается мысль, что одеваться следует только определенным образом, и именно этот стиль и считается эталоном красоты. Также такие высказывания губят на корню формирование собственного стиля маленькой женщины.

Не ешь это, ты растолстеешь

Конечно, правильное питание — это важно и полезно, но чересчур заострять на нём внимание тоже не стоит. Если маленькие дети видят, что их родители слишком беспокоятся о своём весе и фигуре, то они начинают перенимать эти привычки, которые в будущем могут привести к расстройствам пищевого поведения.

Ты очень меня разочаровал

Излишняя критика и подчеркивание плохого поведения не приведут ни к чему хорошему, особенно если ребёнок и так уже осознал свою вину и извинился. «Если малыш понял, что он сделал что-то плохое, то он почувствует себя неловко и будет стыдиться своего проступка. Поэтому не стоит лишний раз напоминать ему об этом. Родители должны попытаться понять, что же случилось и в чём причины такого поведения ребёнка, а потом постараться успокоить его и объяснить, как избежать похожей ошибки в будущем» — говорит доктор Клейн.