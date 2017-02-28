Фактрум предлагает читателю познакомиться с некоторыми продуктами, которые чрезвычайно полезны и могут быть использованы в качестве перекуса.





Яблоки

В зрелых и сочных яблоках содержится много минералов и витаминов, а также полифенолов и флавонидов. Последние являются весьма мощными антиоксидантами, поэтому, съедая одно яблоко каждое утро, вы получаете большой заряд энергии и хорошего настроения.

Красный перец

В сладких перцах есть витамины А и С, весьма полезные для кожи, а также в них есть ликопен — полезное вещество, служащее для профилактики рака. Поэтому употребление перца в качестве перекуса не только сделает вас красивыми, но и повысит ваш иммунитет.

Бананы

Благодаря высокому содержанию калия бананы необычайно полезны. Их употребление в пищу помогает нормализовать кровяное давление и оказывает благоприятное воздействие на сердце.

Натуральный тёмный шоколад

В натуральном тёмном шоколаде есть множество витаминов, необходимых для получения энергии. Кроме того, шоколад стимулирует мозговую деятельность и помогает справиться с плохим настроением. Но не стоит забывать, что в шоколаде есть сахар, поэтому стоит ограничивать себя в нём, обходясь примерно 50 граммами в день.

Хумус

Хумус, приготовленный из свежего гороха или нута с добавлением кабачков, служит отличным дополнением к лёгким овощам — огурцам, перцу и моркови. В нём содержится кальций и множество аминокислот, дарящих энергию.

Тыквенные семечки

В них полным-полно железа, магния, витамина К, кальция и белков. Употребление четверти чашки тыквенных семечек после обеда наполнит ваш организм полезными веществами и, конечно же, энергией.

Сельдерей

Поскольку в сельдерее есть много клетчатки, натрия и калия, а также витаминов С и В, то его употребление положительно сказывается на организме. Сельдерей обладает мочегонными свойствами, а значит, помогает избавиться от излишков жидкости. Его можно есть вместе с хумусом или добавлять в различные овощные коктейли.

Морковь

В этом корнеплоде есть всё необходимое для поддержания тонуса организма, в частности в моркови содержится много клетчатки и витамина А, полезного для зрения. Морковь прекрасно сочетается с другими овощами, поэтому её также можно использовать и для приготовления овощных соков и коктейлей.

Суп-пюре из овощей

Супы являются одним из самых полезных продуктов для организма человека. Всё дело в том, что для получения полезных веществ из супа организм не затрачивает энергию на их расщепление, что позволяет быстрее насытиться.

Овсяная каша

Много людей едят по утрам кашу из овсянки, считая, что это очень полезно. И они абсолютно правы! В овсянке содержится множество здоровых углеводов и других веществ, которые улучшают пищеварение. Кроме того, в кашу можно добавить орехи или фрукты, что сделает её не только вкусной, но и очень питательной.

Лимонная вода

Холодная или горячая вода с добавлением нескольких долек лимона — отличное средство, подавляющее чувство голода. В лимонах содержатся полезные витамины и ферменты, улучшающие кожу и работу внутренних органов.

Зёленый коктейль

Коктейли из различных зелёных овощей насыщают организм минералами, аминокислотами, ферментами и витаминами. Поэтому их важно пить на завтрак и на полдник, каждый раз готовя свежую порцию.

Кокосовая вода

Сегодня кокосовую воду можно встретить во многих магазинах. Её употребление не только насыщает, но и оздоравливает организм благодаря электролитам и веществам с детоксикационными свойствами.

Арбуз

Для получения наибольшей пользы арбуз стоит есть на голодный желудок. Он быстро переваривается и помогает вывести излишек воды из организма. Кроме того, в спелых арбузах содержится много ликопена, используемого для профилактики развития раковых опухолей.

Зеленый салат

Салат из зёленых овощей (огурцов, перца, сельдерея) с легким лимонным соусом — отличное блюдо для перекуса. Оно с легкостью восполняет недостаток энергии и содержит множество полезных веществ и микроэлементов.

Черника

Ягоды черники полезны не только для зрения, но и для мозга. Поэтому их стоит есть перед важным экзаменом или тестом, чтобы получить заряд необходимой энергии для мозговой деятельности.

Ананас

Ломтики ананаса легко усваиваются и содержат очень полезный фермент бромелайн, обладающий очищающими свойствами и способствующий нормальному пищеварению. Ананас стоит есть на пустой желудок и не стоит сочетать его с другими продуктами.

Авокадо

Этот фрукт содержит много волокон, клетчатки и здоровых жиров, снижающих уровень холестерина и делающих кожу здоровее и моложе. Авокадо можно есть как самостоятельное блюдо или же добавлять его в салаты и соусы.

Необработанная гранола

Гранола содержится во всевозможных мюсли, которые легко можно купить в магазине. Но стоит обратить внимание на то, чтобы она была необработанная. Чашка мюсли с молоком или лёгким йогуртов — отличная идея для полезного завтрака или перекуса.

Сушёный инжир

Он способствует выведению токсинов из организма и прекрасно очищает кровь. Но так как в инжире содержится много сахара, то его употребление следует ограничить несколькими штучками в день.

Травяной чай

Травяные чаи, например, красный ройбуш, содержат антиоксиданты, поддерживающие хорошее настроение. Одна чашка такого чая (обязательно без кофеина) может зарядить вас энергией на целый день.

Клубника

В клубнике содержится много витамина С, фолиевой кислоты и биотина, которые полезны для иммунитета и хорошего состояние кожи, ногтей и волос. Добавьте немного порезанной клубники в мюсли или в овсянку и наслаждайтесь полезным блюдом, дающим заряд энергии.

Огурцы

Салат из огурцов с добавлением яблочного уксуса и перца станет идеальным блюдом для середины дня. Всё дело в том, что в огурцах есть много минерального кремния и других полезных веществ.

Киноа

Эта крупа содержит белок, в котором есть аминоксилоты. Правильно приготовленная киноа станет отличным дополнением к диете и поможет эффективно сбросить вес, и к тому же подарит вам необходимую для деятельности энергию.

Квашеная капуста

В квашенной капусте содержатся прибиотики, помогающие вашему организму образовывать витамин В. Стоит заметить, что на приготовление квашеной капусты вы потратите намного меньше энергии, чем получите от её употребления.