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Чудные анекдоты, достойные вашего внимания

01.03.2017 13:07 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю десятку забавнейших анекдотов, помогающих развеять скуку!

Чудные анекдоты, достойные вашего внимания

Библиотекарша Алла покалечила своего мужа, после того, как тот на двадцатую годовщину свадьбы подарил ей книгу.

 
 
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Замечали, что вокруг людей, любящих посмеяться, всегда собирается большая компания? Конечно, ведь всем хочется послушать остроумные шуточки и анекдоты...

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