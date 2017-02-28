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Чудные анекдоты, достойные вашего внимания
01.03.2017 13:07 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю десятку забавнейших анекдотов, помогающих развеять скуку!
Библиотекарша Алла покалечила своего мужа, после того, как тот на двадцатую годовщину свадьбы подарил ей книгу.
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Замечали, что вокруг людей, любящих посмеяться, всегда собирается большая компания? Конечно, ведь всем хочется послушать остроумные шуточки и анекдоты...
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