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Валентин. История про девушек и чувство юмора

01.03.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает уморительную историю про то, как один недостаток начальницы помог двум сотрудницам стать лучшими подругами!

Валентин. История про девушек и чувство юмора

Когда я устраивалась на первую в свою жизни работу оператором колл-центра, то я была очень серьёзной девушкой. Меня ничто не могло остановить: ни долгое собеседование, ни обучение в течение двух недель, ни непрерывный шквал звонков.

После окончания стажировки меня прикрепили к куратору. Им оказалась весьма миловидная девушка Наташа с огромными карими глазами, длинной и толстой косой и… с волосом на груди, росшим точно посередине. Вся её одежда была с глубоким декольте, так что каждый день я имела счастье лицезреть этот одинокий толстый чёрный волос на её роскошной груди.

У меня не хватало сил, чтобы при разговоре смотреть Наташе в глаза, все мои мысли занимал этот чёртов волос! А Наташа думала, что я не могу оторвать взгляд от её прелестей и пыталась шутить по этому поводу, но выходило не очень.

Как вежливый и воспитанный человек, я делала вид, что мы с Валентином (так я назвала в своих мыслях волос на груди куратора) находимся в совершенно разных вселенных. Но каждый раз, когда я смотрела на Наташу, то Валентин непременно попадал в поле зрения.

И вот как-то незадолго до Нового года к нам в отдел перевелась Ксюша. И на сам праздник нам выпала совместная смена. Естественно, не отметить приход нового года мы не могли, поэтому выпили по бокалу шампанского, когда схлынули звонки. И завязался у нас разговор о работе, плавно перетекший на другие темы.

— Вот скажи мне, Ксюш, почему она с ним ничего не сделает? Он же один!

— Ты это про кого говоришь?

— Про волос на Наташиной груди, разумеется!

— А-а-а, ты про Гришу…

Вот так мы с Ксюшей и подружились.

 
 
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