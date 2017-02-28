Фактрум рассказывает забавную историю о девушке, которой её воздыхатель подарил весьма необычный подарок.





Когда мне было лет 17, я училась в одиннадцатом классе, и был у меня один поклонник, звали его Миша. Он хвостом ходил со мной на все занятия, носил мой портфель, открывал двери, в общем, вёл себя очень вежливо, но был чересчур навязчивым.

На 8 марта он решил сделать мне подарок и, смущаясь и краснея, вручил какой-то непрозрачный целлофановый пакетик. Я его сдержано поблагодарила и решила открыть пакет уже дома. А там… В пакете лежал комплект белья, ярко-красного цвета и просто ужасающего качества… Примерить я его не рискнула, сразу было видно, что трусы с бюстгальтером гораздо больше моих скромных подростковых размеров.

На следующий день Миша подошёл и спросил, понравился ли мне его подарок. Я ответила ему:

— Спасибо, конечно, за подарок, только носить я его не смогу, к сожалению.

— Как? Почему? Тебе не понравилось?

— Миш, понимаешь… Это белье мне не по размеру.

— Странно… А на моей маме так хорошо смотрелось…