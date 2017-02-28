Наши благие намерения не всегда гарантируют успех. Даже максимальная привязанность и лояльность к партнеру не страхует от массы ошибок, наносящих необратимый ущерб отношениям. Нередко эти ошибки допускаются по незнанию, а еще мы склонны закрывать глаза на потенциально нежелательное поведение второй половины. Попробуйте проанализировать возникающие проблемы еще до того, как они начнут обусловливать ваши поведенческие модели.





1. Финансовая безответственность

Тема денег может стать весьма взрывоопасной, особенно если проблемные моменты возникают от безрассудного отношения к затратам и расходам или нежелания экономить. Не менее опасна позиция, когда вы сами пытаетесь отвечать за финансы или, напротив, возлагаете этот вопрос исключительно на партнера.

2. Отсутствие интересов вне отношений

Когда вы с головой поглощены своим избранником, вы рискуете утратить прочие свои интересы. Это однозначно помешает вам развиваться с точки зрения отдельной личности и спровоцирует развитие страха, тревожности и даже паранойи. Время от времени нужно дышать самому и давать дышать окружающим.

3. Отношения созависимости

Созависимость возникает тогда, когда один или оба партнера отказались от других внешних интересов. Вы испытываете эмоциональную зависимость для поддержания в себе уверенности и ложного самоуважения, в результате вы постоянно ищете этому подтверждение в словах или поступках другого партнера. Созависимость оправдана только в парных видах спорта, а в отношениях она губительна.

4. Поведение холостяка

Отношения строятся двумя людьми, которые любят, оказывают поддержку и продуктивно взаимодействуют. Баланс – это основа. Помимо созависимости существует и другая крайность: нельзя применять поведенческую модель одинокого человека без особых обязательств. Вы являетесь частью любящего союза и должны уметь идти на компромисс касательно своего привычного жизненного стиля.

5. Пессимизм

Иногда мы можем впадать в грусть, депрессию или заниматься самокопанием. Подобные всплески эмоций разрушают не только вас, но и партнера, вызывая у него четкое ощущение отсутствия безопасности и, возможно, ревности. Люди вообще не любят иметь дело с пессимистами. Сделайте так, чтобы ваш внутренний негатива не был причиной дискомфорта окружающих.

6. Безэмоциональность

Если одни люди свои чувства проявляют, не особо стесняясь, то другим комфортнее оставаться сдержанными, холодными и закрытыми. В безэмоциональности таится определенная угроза, так как второй партнер начинает ощущать себя нелюбимым или игнорируемым, и тогда отношения начинают медленно дрейфовать в сторону дружеских (и это в лучшем случае).

7. Критика и придирки

Они способны за короткое время разрушить практически все. Эта модель заключается в негативном восприятии, то есть мы фокусируемся на минусах и промахах партнера, не замечая его позитивный вклад и искренние старания. Со временем подобное общение сузится до простой схемы: один человек делает злобные запросы, а другой их игнорирует.

8. Недостаток внимания и общения

Отношения начинают умирать в случае, когда один партнер невнимателен к другому или попросту не считает нужным поддерживать с ним жизненно необходимые коммуникации. Кстати, немалую роль в формировании этой модели сыграл и технологический прогресс, так как нынче мы все больше увлечены собственными гаджетами, нежели живыми людьми.

9. Неискренность

Все мы грешим тем, что бываем неискренними, что-то из страха замалчиваем или даже говорим неправду. Такое поведение чревато быстрым выходом из-под контроля с последующим разрушением отношений в результате создания атмосферы тотального недоверия. Просто будьте честны.

10. Давление

Давление на избранника и усиленные попытки перекроить его под себя – занятие бесперспективное. Это может проявляться во многих аспектах: начиная от выбора покупок и заканчивая постоянным недовольством его предпочтениями, не соответствующими вашим.

Текст: Flytothesky.ru