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81-летняя японка создает игры для iPhone

01.03.2017 15:04 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Масако Вакамия – совершенно нетипичная пенсионерка. Ей 81 год, и она очень технически подкованная программистка, которая изучила эту науку с нуля, чтобы создать приложение для iPhone. А еще Масако хочет вдохновить других пожилых людей на такое творчество.

Приложение называется Hinadan и оно посвящено традиционному японскому празднику День девочек. Это достаточно простая игра, в которой игрок должен разместить кукол в определенном порядке. Его правильные или неправильные действия сопровождаются специальными сигналами.

Масако Вакамия купила свой первый компьютер в 60 лет, когда вышла на пенсию после 43 лет работы в крупном банке. Еще в 2014 году Масако выступила на конференции TEDxTokyo, где рассказала, как она смогла полностью самостоятельно настроить компьютер и начала общаться в чате. Благодаря этому опыту она поставила перед собой совершенно новые цели. Теперь Масако занята своим вебсайтом, где размещено много учебных пособий по работе в Excel и других полезных инструкций для пожилых пользователей компьютера.81-летняя японка создает игры для iPhone

Масако Вакамия, 81-летняя японка, самостоятельно создавшая свою первую игру для iPhone

81-летняя японка создает игры для iPhone

Игра называется Hinadan, и это первая краткая инструкция от самой Масако

Ряд кукол должен быть расположен в определенном порядке, а специальные сигналы оповещают о правильном или неправильном действии

81-летняя японка создает игры для iPhone

Игра посвящена традиционному японскому празднику под названием День девочек, где задействованы нарядные куклы

81-летняя японка создает игры для iPhone

Масако Вакамия купила свой первый компьютер в 60 лет и начала изучать написание программных кодов, общаясь в интернет-чатах с другими пользователями

81-летняя японка создает игры для iPhone

Она рассказала свою удивительную историю на конференции TEDxTokyo в 2014 году, надеясь вдохновить своим примером других пожилых людей и показать им, что никогда не поздно изучать новые технологии

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Масако Вакамия – совершенно нетипичная пенсионерка. Ей 81 год, и она очень технически подкованная программистка, которая изучила эту науку с нуля, чтобы создать...

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