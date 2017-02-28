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81-летняя японка создает игры для iPhone
01.03.2017 15:04 — Калейдоскоп | Flytothesky
Масако Вакамия – совершенно нетипичная пенсионерка. Ей 81 год, и она очень технически подкованная программистка, которая
Приложение называется Hinadan и оно посвящено традиционному японскому празднику День девочек. Это достаточно простая игра, в которой игрок должен разместить кукол в определенном порядке. Его правильные или неправильные действия сопровождаются специальными сигналами.
Масако Вакамия купила свой первый компьютер в 60 лет, когда вышла на пенсию после 43 лет работы в крупном банке. Еще в 2014 году Масако выступила на конференции TEDxTokyo, где рассказала, как она смогла полностью самостоятельно настроить компьютер и начала общаться в чате. Благодаря этому опыту она поставила перед собой совершенно новые цели. Теперь Масако занята своим вебсайтом, где размещено много учебных пособий по работе в Excel и других полезных инструкций для пожилых пользователей компьютера.
Масако Вакамия, 81-летняя японка, самостоятельно создавшая свою первую игру для iPhone
Игра называется Hinadan, и это первая краткая инструкция от самой Масако
Ряд кукол должен быть расположен в определенном порядке, а специальные сигналы оповещают о правильном или неправильном действии
Игра посвящена традиционному японскому празднику под названием День девочек, где задействованы нарядные куклы
Масако Вакамия купила свой первый компьютер в 60 лет и начала изучать написание программных кодов, общаясь в интернет-чатах с другими пользователями
Она рассказала свою удивительную историю на конференции TEDxTokyo в 2014 году, надеясь вдохновить своим примером других пожилых людей и показать им, что никогда не поздно изучать новые технологии
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Масако Вакамия – совершенно нетипичная пенсионерка. Ей 81 год, и она очень технически подкованная программистка, которая изучила эту науку с нуля, чтобы создать...
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