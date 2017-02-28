Помните, как говорил Чеширский Кот в известной сказке Льюиса Кэрролла? «Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я!» Это утверждение отчасти является правдой. Практически у каждого человека есть определенные психические отклонения. Вот только степень этих нарушений различна: одним требуется медицинская помощь, а другие запросто справляются с «тараканами» в голове самостоятельно.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Эти три теста проверят ваше психическое здоровье Помните, как говорил Чеширский Кот в известной сказке Льюиса Кэрролла? «Все мы здесь не в своем уме — и ты, и я!» Это утверждение отчасти является правдой....