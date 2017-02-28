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9 популярных типов зависимости

01.03.2017 14:33 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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В обществе бытует мнение, что существует всего два типа зависимости: от алкоголя и от табака. Но современные психологи и психиатры способны выделить как минимум 9 основных типов зависимости, несущих иногда даже большую угрозу для человека, чем спиртное или сигареты.9 популярных типов зависимости

9 популярных типов зависимости

Шопинг. Человека, считающего покупки необходимостью и приятным развлечением, принято называть шопоголиком. Такая безобидная привычка со временем может перерасти в серьезную зависимость. Шопоголик не будет останавливаться перед отсутствием денег и наличием долгов. Его развлечением, отдыхом и смыслом жизни становятся покупки. Без приобретения новых вещей шопоголик испытывает апатию и безнадегу.

9 популярных типов зависимости

ТВ. Простейший способ увидеть киномана вспыльчивым и раздраженным – это оттащить его от телевизора. Нынешнее телевидение предоставляет массу информации на любой вкус, и это все больше притягивает людей к экранам. Такое удобное и простое потребление готовой информации становится для многих любимым досугом.

9 популярных типов зависимости

Игромания. С каждым годом компьютерные игры становятся все увлекательнее и разнообразнее. Каждому игроману предоставляются сотни красочных и безмерно интересных игр, способных завлечь в свой мир на многие дни. Одержимому играми человеку реальный мир становится неинтересным, ведь в реальности все серое и будничное, а в виртуальном мире можно почувствовать себя важным спасателем и героем.

9 популярных типов зависимости

Сплетни. Известно, что в сплетнях участвуют как минимум трое: рассказчик, слушатель и объект сплетен. Но немногие понимают, что сплетни очерняют всех троих участников. Привычка злословить появляется мгновенно, но совсем быстро становиться зависимостью. Сплетники не пользуются ни уважением, ни доверием окружающих, поэтому стоит задуматься, прежде чем ступить на тропу сплетника.

9 популярных типов зависимости

Порнография. Психологами просмотр порнографии считается психическим заболеванием, заменяющим полноценную сексуальную жизнь. С помощью интернета порнография стала легкодоступной, что грозит психологической импотенцией миллионам мужчин.

9 популярных типов зависимости

Игровая зависимость. Психиатры часто сталкиваются с игроками, так как данная зависимость, как правило, вызывает большую озабоченность окружающих. Зависимость от ставок, казино или игровых автоматов делает человека полностью неуправляемым. Он легко проигрывает все имущество, влазит в долги и ссорится с ближайшим окружением.

9 популярных типов зависимости

Фаст-фуд. Употребляя вредную и жирную пищу, человек легко толстеет. Но так как питание в фаст-фуде довольно удобное, то многим просто лень от него отказываться. Тем более что употребление подобной пищи способствует выработке в организме доставляющего удовольствие гормона – дофамина. Но вместе с удовольствием человек приобретает лишний вес, а порой сталкивается с эндокринологическими заболеваниями.

9 популярных типов зависимости

Лекарства. В психиатрической практике встречаются люди, не умеющие спокойно жить без приема ненужных лекарств. Проблема в излишней тревожности. Такие люди уверенны, что не принимая хоть какие-нибудь лекарства, они обязательно заболеют.

9 популярных типов зависимости

Пищевая зависимость. Булимия и анорексия непосредственно относятся к пищевой зависимости. Неумеренные потребления пищи часто становятся зависимостью и доводят организм человека до крайностей.

9 популярных типов зависимости

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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В обществе бытует мнение, что существует всего два типа зависимости: от алкоголя и от табака. Но современные психологи и психиатры способны выделить как минимум...

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