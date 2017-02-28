Однажды по пути из школы домой 17-летняя Элиза Ли увидела собачий нос, выглядывающий из под забора – с тех пор эта парочка подружилась, а сама Элиза теперь каждый день гладит собаку. «Сначала я боялась, что он меня укусит, поскольку большинство собак обычно агрессивно лают, когда вы проходите рядом с их домом», – говорит школьница. Но этот пес так не поступил.

«В первый раз, когда я его погладила, он очень обрадовался, начал облизывать мою руку и подставлять голову», – рассказывает Элиза. Теперь это стало их ежедневным ритуалом: когда девушка возвращается из школы, она обязательно гладит собаку.

«Иногда он не выглядывает. Вероятно, занят своими игрушками или валяется в траве, но если я его позову, он обязательно прибежит к маленькой щели с правой стороны ворот, чтобы увидеть меня, – говорит Элиза. – Однако чаще всего, когда я прохожу мимо, он уже поджидает меня, чтобы я его традиционно погладила».

Элиза встретилась с владельцем собаки, и старик сказал, что пса зовут Ральф. Ральф уже очень привык к ежедневным поглаживаниям Элизы: «Он всегда выглядит печально, когда мне пора прощаться с ним и уходить, но я всегда уверяю Ральфа, что обязательно приду и завтра, и на следующий день, и на следующий».

Однажды по пути из школы домой 17-летняя Элиза Ли увидела собачий нос, выглядывающий из под забора





С тех пор эта парочка подружилась, и Элиза теперь каждый день гладит собаку





«Сначала я боялась, что он меня укусит…»





«Ведь большинство собак обычно агрессивно лают, когда вы проходите рядом с их домом». Но этот пес так не поступил





«В первый раз, когда я его погладила, он очень обрадовался, начал облизывать мою руку и подставлять голову»

Это стало их ежедневным ритуалом: когда девушка возвращается из школы, она обязательно гладит собаку





«Иногда он не выглядывает. Вероятно, занят своими игрушками… но если я его позову, он обязательно прибежит»





«Однако чаще всего, когда я прохожу мимо, он уже поджидает меня, чтобы я его традиционно погладила»

Текст: Flytothesky.ru