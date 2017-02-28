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Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

01.03.2017 18:24 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Zupagrafika – это креативная дизайн-студия, основанная Дэвидом Наварро и Мартиной Собеска. Особенный интерес у создателей студии вызывает поствоенная модернистская архитектура. Кроме того, они являются авторами коллекций Brutal London, Blokoshka и Paris Brut, отмеченных наградами.

После успеха бумажной коллекции «Brutal London» (2015), польская студия Zupagrafika занялась новым проектом, на который их вдохновила постсоветская архитектура: функционализм панельных построек и бетонные грандиозные сооружения – старая архитектура стран бывшего соцлагеря действительно выглядит очень брутально.

«Брутальный Восток» (Brutal East) от студии Zupagrafika – это ряд моделей из бумаги, воссоздающий послевоенную архитектуру Центральной и Восточной Европы, что позволяет наглядно изучить и реконструировать некоторые из самых одиозных зданий, возведенных за «железным занавесом».

Коллекция состоит из 7 сборных бумажных зданий и включает типичные жилые комплексы и масштабные советские строения, которые сейчас ожидают либо реконструкции, либо сноса. Все модели содержат мельчайшие детали и отличительные особенности: оригинальные граффити, телевизионные антенны, оконные шторы и даже мелкие изъяны, присутствующие на фасадах еще не отремонтированных зданий.

Коллекция абсолютно экологична – она напечатана на бумаге из вторичного сырья и картона. На каждой модели указаны имена архитекторов, год постройки и точное местоположение каждого здания. С февраля 2017 года коллекция в продаже в интернет-магазине дизайн-студии.

Созданные из бумаги макеты некоторых самых одиозных зданий, возведенных за «железным занавесом»

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Модели включают в себя мельчайшие детали и отличительные особенности каждого здания, например, телевизионные антенны или шторы на окнах

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

В этом комплекте 7 брутальных зданий советской эпохи для сборки: панельные жилые комплексы и советские монструозные здания

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Дворец спорта (Вильнюс, Литва)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Жилая башня «Ромашка» (Кишинев, Молдова)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Панельный жилой комплекс «Jižní město» (Прага, Чехия)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Жилищный комплекс на Новосмоленской набережной (Санкт-Петербург, Россия)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Восточные ворота Белграда (Белград, Сербия)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Жилой комплекс «Манхэттен» (Вроцлав, Польша)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Дом Советов (Калининград, Россия)

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

Окончательный результат – вся коллекция

Брутальный шарм советской архитектуры, воссозданный в бумажном виде

 
 
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Zupagrafika – это креативная дизайн-студия, основанная Дэвидом Наварро и Мартиной Собеска. Особенный интерес у создателей студии вызывает поствоенная модернистская...

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