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Топ-10 анекдотов для вашего смеха

01.03.2017 19:50 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю самые классные анекдоты, способные сделать вас немного здоровее и веселее!

Топ-10 анекдотов для вашего смеха

В очереди к стоматологу стоят мама с рыдающим сыном. Мама:
— Не плачь, ты же мужчина!
Мальчик:
— Я тряпка, только уведи меня отсюда…

 
 
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Когда человек смеётся, то в его организмы вырабатываются эндорфины. А они чрезвычайно полезны и помогают бороться с плохим настроением.

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