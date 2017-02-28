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Топ-10 анекдотов для вашего смеха
01.03.2017 19:50 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю самые классные анекдоты, способные сделать вас немного здоровее и веселее!
В очереди к стоматологу стоят мама с рыдающим сыном. Мама:
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Когда человек смеётся, то в его организмы вырабатываются эндорфины. А они чрезвычайно полезны и помогают бороться с плохим настроением.
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