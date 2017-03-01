Любая мама хочет, чтобы её чадо выросло счастливым человеком, хотя всё чаще слышатся советы о том, что ребёнка нужно воспитывать прагматиком и реалистом, чтобы он был готов к нашему жестокому миру. Это отчасти верно, но я бы хотела видеть свою дочь просто беззаботной и весёлой малышкой соответственно её возрасту. Скорее всего, я даже озвучу ей восемь не совсем правдивых вещей и даже не почувствую себя виноватой, ведь от всей души я желаю ей прекрасного, сказочного и незабываемого детства.

1. В мире есть место волшебству





Дети обожают сказки и магические вещи. Они хотят верить, что наша жизнь не так скучна, и пусть они верят в это как можно дольше. Даже если мы, взрослые, знаем, что всё волшебство является иллюзией, не стоит уничтожать веру в сказки у вашего ребёнка. Придёт время, и они узнают всё сами, но я обязательно скажу своей дочке, что волшебство реально.

2. Дед Мороз существует





Новый год – это наисчастливейшее время для каждого ребёнка. По крайней мере, пока они не сообразят, что Дед Мороз вообще-то ненастоящий. После этого Новый год становится просто обычным праздником. Конечно, семья и дружеская атмосфера по-прежнему делает нас счастливыми, но это уже не тот праздник, когда вы ждете подарков от старого, доброго человека с длинной белой бородой.

3. Парни предпочитают естественную красоту девушек





Я не сторонник косметики для юных девочек, потому я непременно озвучу дочери мысль о том, что большинство парней являются сторонниками максимальной естественности во внешнем виде девушек и влюбляются они в красоту и сияющие глаза, а не в тушь, помаду и румяна.

4. Ты самая красивая девочка в мире





Я абсолютно чётко осознаю, насколько важно девочке слышать то, что она потрясающе красивая. По правде говоря, это трудно назвать неправдивыми словами. Возможно, у неё не самые правильные черты лица, она худышка или пухленькая, но мой ребёнок всегда самый красивый и самый привлекательный, а мои восхищённые слова наверняка поспособствуют её самооценке и уверенности в своей неотразимости.

5. Будь собой, чтобы никто не посмел тебя осуждать





Люди всегда судят друг друга. Будете ли вы самим собой или не будете, они в любом случае будут шептаться за вашей спиной. А если уж нет никакой разницы, то я посоветую дочке быть собой как все сильные и независимые женщины. Быть уникальной и не бояться чего-то нового в этом мире является ключом к интересной жизни, полной позитивных эмоций.

6. Ты обязательно станешь тем, кем хочешь





Хотя в мире и существует безработица, моей дочери пока рано об этом знать. Я буду всячески поощрять её интересы, утверждая, что в будущем она станет тем, кем сама захочет. Я буду вдохновлять её, говоря, что она сама выберет себе любую карьеру и с лёгкостью добьётся в ней успеха. Когда дети получают сильную мотивацию со стороны родителей, они готовы к большему, и они прикладывают немалые усилия для достижения своих целей, по крайнеё мере, пока они не узнают, что такое человеческая лень.

7. Настоящая любовь в жизни только одна





Возможно, это утверждение и верно, но я промолчу о том, что она может наделать множество ошибок в поисках своей истинной любви. Я скажу ей о том, что истинная и вечная любовь даётся только раз, чтобы уберечь её от нездоровых отношений с разными парнями. Поможет это или нет, но я попытаюсь.

8. Деньги – это ничто





Деньги таки ничто, хотя именно они нынче правят миром. Тем не менее, пока моя дочь мала, ей не нужно заботиться о том, где получить эти деньги, и я не хочу, чтобы она в будущем была ими одержима. Лучше я обращу её внимание на более необходимые ценности, такие как доброта, благодарность и позитивное мышление. А ещё я очень хочу, чтобы она с раннего возраста понимала, что действительно важно, нужно и бесценно в жизни.

Текст: Flytothesky.ru