Наверное, каждый из вас знаком с высказыванием «родиться под счастливой звездой». Как показывает практика, среди представителей зодиакального круга действительно есть те, кому фортуна улыбается чаще. Кто же эти счастливчики?





Овны в большинстве своем полны энергии и сил. Они коммуникабельны и жизнерадостны. Зачастую именно эти качества помогают им производить хорошее впечатление на окружающих и располагать их к себе. Овнам почти всегда сопутствует удача в работе, но редко везет в любви. Виной тому их горячий темперамент.

Тельцы, в отличие от своих собратьев Овнов, несколько ленивы и медлительны. Однако эти качества не мешают им строить гармоничные отношения с противоположным полом и стремительно продвигаться по карьерной лестнице. Этих парнокопытных можно смело называть баловнями судьбы. Удача всегда на их стороне.

Близнецы, по мнению большинства астрологов, одни из самых счастливых знаков зодиака. У них не всегда все гладко складывается на работе и в личной жизни, но это совсем не мешает им чувствовать себя поистине счастливыми. Близнецы жизнерадостны и любвеобильны, они находят счастье даже в новых знакомствах и в банальном общении с друзьями.

Раки, как правило, делятся на две категории. Первая – это вечные нытики и ипохондрики. Они часто считают себя обделенными и недооцененными, у них полно комплексов и страхов. Вторая половина, напротив, живет одним днем, получает дикое наслаждение от того, что происходит вокруг. Такая легкость помогает им ловить удачу за хвост.

Лев, как показывают многочисленные статистические данные, это счастливый знак зодиака. Они, как правило, себялюбивы и общительны. Их манера и величие помогают им довольствоваться всеми прелестями жизни. Они всегда любимы и желанны. Судьба их по-настоящему балует.

Девы по натуре своей педанты и идеалисты, отчего много внимания уделяют мелочам. Они так часто загружают голову мыслями о работе, здоровье, домашнем уюте, финансах, что счастливые моменты просто остаются ими незамеченными. Девы счастливый знак, но счастье свое они часто теряют в веренице серых будней.

Весы. Вот уж кто действительно идет по жизни припеваючи. Пожалуй, никому из 11 зодиакальных знаков так не везет по жизни, как этим счастливчикам. Весы невероятно харизматичны и интересны для окружающих, для них всегда открыты любые двери. Они вызывают абсолютное доверие и вселяют в тебя уверенность. Их невозможно не любить. Судьба к ним благосклонна.

Скорпион, пожалуй, не самый счастливый знак зодиака. Причиной этого является его сложный и порой просто невыносимый характер. Скорпионы наблюдательны и злопамятны. У них немало завистников и недоброжелателей. Кроме того, им приходится тяжело трудиться, чтобы занять свое место под солнцем.

Всегда яркие и креативные Стрельцы вполне могли бы называться счастливым знаком зодиака, если бы не их периодические перепады в настроении. Стрельцы всегда немного инфантильны, слегка наивны и милы. Будь они чуть менее темпераментны и горячи, судьба могла бы сделать их настоящими счастливчиками.

Козероги в большинстве своем редко бывают счастливыми, так как им всегда тяжело найти баланс между работой и личной жизнью. Козерог, не состоявшийся в профессиональной деятельности, не будет счастлив. А уделять достаточно времени и семье, и работе удается редкому Козерогу.

Водолеи – это истинные счастливчики. Они идут легко по жизни. Для них счастье не в деньгах, не в любви и не в работе. Они счастливы только потому, что имеют возможность заводить новые знакомства, обмениваться знаниями и опытом, путешествовать. Жизнь для них многогранна и интересна во всех своих проявлениях. Они счастливы просто потому, что живут.

Несмотря на свою сентиментальность и некоторую отчужденность от внешнего мира, Рыбам удается хорошо устроиться в жизни и довольствоваться ее прелестями. Рыбы ценят себя высоко и, как правило, без особого труда получают то, о чем мечтают.

Текст: Flytothesky.ru