Как перестать бороться с ветряными мельницами и начать жить?

Борьба за свою жизнь – вот тот рычаг, который заставляет миллионы людей по всему миру вставать рано утром, терпеть автобусную давку, соперничать с конкурентами и, конечно, судорожно саморазвиваться. Внутри присутствует какая-то навязчивая недостаточность, нужно все время бежать и за что-то сражаться в погоне за желаемым. Если к вечеру ты не выбился из сил, значит, плохо работал и не заслужил дивидендов! И когда ловишь себя на бешеной усталости, когда физические и психические ресурсы тела до крайности истощены, приходит осознание – дальше так жить нельзя.





Самое интересное, что внутренняя неудовлетворенность никуда не исчезает, сколько бы достижений ты ни записывал себе в карму. Стремление бороться сильнее тебя, оно записано куда-то в подкорку, воспринимается как норма. Просто расслабиться и получить удовольствие уже не получается, ты будто попал в тупик.

Режим постоянной борьбы: с чего все началось?

Стремление постоянно бороться за выживание связано с убеждением человека в том, что он недостаточно хорош, а значит, должен это компенсировать. Неуверенность в собственной самоценности порождает тревогу, которая заставляет идти вперед, больше учиться, становиться круче, чтобы доказать свою полезность. И начало этого комплекса, конечно, родом из детства.

По объективным причинам, когда рождается ребенок, он становится полностью зависимым от родителей – и в физических аспектах, и в эмоциональных. Чтобы добиться еще больше любви и защиты, малыш бессознательно старается всячески угождать взрослым – быть хорошим, послушным, делать «полезные» дела и получать похвалы. Такой стиль поведения потом переносится нами во взрослую жизнь, когда мы продолжаем добиваться любви и различных благ с помощью борьбы. Мы действительно верим, что, став лучше и совершеннее, сможем получить еще больше защиты и поддержки. Так зарождается потребность что-то кому-то доказывать, трудиться в поте лица, чтобы завоевать надежду на мнимое «хорошо».

Как и зачем необходимо отказаться от борьбы?

Если в детстве такой способ поведения был необходим, чтобы получить защиту, в зрелом возрасте от борьбы следует отказаться. Сделать это возможно, только приняв свое прошлое и настоящее, отпустив мнимую необходимость «выбивать» право на счастье. Пора понять, человек ценен сам по себе, счастье не нужно зарабатывать тяжелым трудом, оно доступно каждому, просто потому, что все мы ценны. Как только приходит понимание собственной нужности, появляется ощущение гармонии и изобилия вселенной. Внутри открывается какой-то особенный источник силы, вдохновения и умиротворения. Включается осознанность, давно забытое доверие к жизни, ощущение поддержки мира следует отовсюду.

Отпускание потребности что-то доказывать как важный этап взросления

Когда живешь с ощущением, что весь мир – поле боя, где нужно бороться за свои блага, чувства и убеждения, тяжело поверить, что кто-то идет по жизни легко и радостно, без препятствий и ударов под дых. Еще тяжелее самостоятельно менять сложившуюся картину мира, когда все твое окружение начинает давить, обвиняя в предательстве их идеалов и ценностей. Однако такая попытка навязать чувство вины – лишь ловушка! Борьба и страдания приводят к тому, что в жизни появляется еще больше препятствий и поводов для стресса. А отказ от борьбы, принятие мира и себя дарит ощущение свободы и радости, вдруг с удивлением открываешь, насколько мир щедр и богат.

Отказ от борьбы не предполагает бездействие или пассивность. Напротив, цели и желания остаются, но меняется картина их достижения. Приходит понимание, что больше не нужно ломать себя, бить кулаками стены и копать тоннели, чтобы получить желаемое. Ты просто концентрируешься на цели и спокойно отправляешься в путь, выполняя все необходимые действия для достижения результата. Внутренний ресурс больше не истощается, организм не зажимает себя в тиски и рамки, наоборот! Тело расслабляется и наполняется энергией, разум направляет внимание на цель и делает шаг вперед.

Когда ты отказываешься от борьбы, то начнешь жить в соответствии со своим внутренним знанием. Ты вдруг понимаешь, что цепь событий всегда выстраивается в твою пользу, желанные вещи сами идут в руки, подбрасывая новые возможности. Только тогда внутреннему разуму открывается истинная красота мира, его изобилие и сила. Тогда-то все и меняется… становится легко!

Текст: Flytothesky.ru