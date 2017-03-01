ГРОДНО, 2 мар — Sputnik, Виктория Соловьева. В центре Гродно установили первые информационные щиты, которые будут помогать туристам без помощи гидов находить исторические изюминки города и узнавать больше информации о них.



© Sputnik/ Антон Климко Крылатые гусары времен Стефана Батория приехали в Гродно 12

В течение весны эти своеобразные навигаторы появятся на основном туристическом маршруте, ведущем от железнодорожного вокзала к замковой горе.

Подсказка для воображения

Информационные щиты выполнены на железной ножке, на них разместили старые фото памятников архитектуры и короткую справку о них. Размер каждой таблички — примерно 40 на 60 сантиметров, высота ножки чуть больше метра.

В первый день весны установили пять таких конструкций — две на площади Советской, по одной возле входа в Старый и Новый замки, возле пожарной каланчи и на улице Замковой рядом с музеем истории религии.



© Sputnik/ Андрей Вашкевич Информационный щит на улице Замковой, на нем — панорама улицы XIX века, а еще он рассказывает, где находится самое старое жилое здание в Гродно

Например, на информационном щите, который появился на площади Советской напротив Фарного костела, можно не только увидеть, как в старину выглядела рыночная площадь, но и подробнее узнать о четырех достопримечательностях — о бывшем монастыре иезуитов, о доме купца Муравьева, "Баториевке", увидеть дом, где размещалась городская корчма.

На мини-стенде возле книжного магазина "Раніца", можно узнать о драмтеатре Бернардинском костеле, а также увидеть старинный снимок Кармелитского монастыря, в здании которого сейчас размещается банк. На пюпитре, установленном возле Старого и Нового замков горожане и гости города смогут прочесть об обоих замках.

Хорошая идея всегда найдет поддержку

"Мы старались собрать самые интересные факты об истории Гродно. Эти информационные щиты нужны не только для привлечения иностранных безвизовых туристов, но и для развития внутреннего туризма. Думаю, что не только гости города, но многие горожане с удовольствием будут походить к ним и узнавать что-то новое о нашем родном городе", — рассказала корреспонденту Sputnik главный специалист отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского горисполкома, историк Наталья Пасюта.



© Sputnik/ Андрей Вашкевич Историк Наталья Пасюта, которая вместе с Виталием Корнелюком два месяца собирала информацию для плакатов, одна из первых оценила работу

Наталья Пасюта, историк Виталий Корнелюк и переводчик Светлана Морозевич последние два месяца трудятся над информационным наполнением плакатов для новых туристических стендов. Это первый опыт создания подобного продукта.

По словам Пасюты, щиты создаются при поддержке Гродненского горисполкома. Стойки в виде пюпитр изготовили специалисты "Горсвета". Но многие работы делаются практически на добровольных началах. Например, руководитель гродненской дизайн-студии "Смык" Юрий Кубарев согласился помочь разработать и сверстать плакаты. Он же предложил на каждом плакате разместить мини-карту, благодаря которой турист легко найдет указанные памятники архитектуры.

Многие историки соглашаются помочь с консультациями, чтобы в описаниях не появились неточности. Ведь на информационных плакатах может вместиться всего несколько предложений, а рассказать нужно только самое главное.

Текст на стендах на трех языках — белорусском, русском и английском. Как поясняет Пасюта, таким образом создатели постарались позаботиться как о западных туристах, не владеющих русским языком, так и о гостях Гродно, которые предпочитают разговаривать по-белорусски.

Специально используются и старинные снимки — благодаря им гости города смогут увидеть, как выглядел Гродно 100-150 лет назад.



© Sputnik/ Андрей Вашкевич Стенды выполнили и установили работники гродненского "Горсвета"

От Доминиканского монастыря до Старого лямуса

В течение весны планируется установить еще десять таких конструкций, которые будут размещаться в основных точках главного туристического маршрута, ведущего от железнодорожного вокзала через парк Жилибера и площадь Ленина к площади Советской и замковой горе. Известно, что два таких стенда установят на улице Советской (возле молодежного центра Гродно и на пересечении с улицей Ожешко).

На них туристы смогут почитать о Доминиканском монастыре, о бывшем ресторане "Белосток", Дворце вице-губернатора, здании бывшего окружного суда. В списке достопримечательностей — здание бывшего архива на площади Ленина, "кривая официна", Театр кукол, Старый лямус, самый старый в Гродно действующий кинотеатр "Красная звезда", здание почты, домик Элизы Ожешко, Кирха, здание бывшей медицинской академии, музей истории Городницы, железнодорожный вокзал и зоопарк.