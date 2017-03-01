Мед издревле считался одним из самых полезных продуктов питания. Его использовали и в качестве лакомства, и для избавления от многих болезней. Мед казался панацеей едва ли не от всех болезней. Им лечили простуду, всевозможные инфекции, болезни зубов и десен. Им избавляли от гельминтов, излечивали от малокровия и укрепляли иммунитет. Бочку меда дарили молодоженам на свадьбу, ведь мед считался природным афродизиаком.





Какие недуги боятся этого народного снадобья?

1. Мед помогает излечиться от простуды и инфекций верхних дыхательных путей. Всем известно, что во время простуды нужно пить теплый чай с медом. Лучше всего использовать липовый мед – в нем больше всего полезных микроэлементов, которые избавляют от инфекций и способствуют скорому выздоровлению. Но класть мед нужно в теплый чай, а не в кипяток, иначе мед просто потеряет все свои полезные свойства.

2. При болезнях сердца незаменим мед из подсолнуха. Он обладает специфическим вкусом и запахом, из-за этого такой сорт меда не часто употребляют. А зря. Мед из подсолнуха прекрасно укрепляет сердечную мышцу, повышает эластичность сосудов и повышает выносливость сердца. Достаточно употреблять всего чайную ложку в день, и тогда пламенный мотор не будет беспокоить.

3. Мед поможет справиться с головной болью. Голова у нас болит по разным причинам. Иногда это связано с перепадами давления, иногда с изменением уровня сахара в крови, иногда просто от недостатка жидкости в организме. Мед, конечно, не может быть панацеей от головной боли, но он прекрасно восстанавливает баланс глюкозы в крови, насыщает организм полезными микроэлементами, которые помогают побороть головную боль.

4. Регулярное употребление меда (гречишного, липового) очищает печень. Экология, неправильное питание (жирная пища, усилители вкуса, некачественные продукты), стрессы, алкоголь разрушают печень. Это становится причиной многих заболеваний и даже преждевременной смерти. Печень необходимо регулярно чистить от шлаков и токсинов, иначе уже к 40 годам она не будет качественно выполнять свои функции. Мед прекрасно очищает печень и восстанавливает ее. Но здесь главное не переусердствовать: 1 чайной ложки меда в день будет вполне достаточно для очистки печени.

5. Мед часто используют для профилактики гельминтов. Издавна медом пользовались для избавления от глистов. Но все-таки для полного избавления от паразитов лучше использовать проверенные медицинские препараты, а мед применять в качестве профилактической меры. Для этого каждое утро рекомендуется съедать чайную ложку меда натощак.

6. Мед успокаивает воспаленные десна. При болезнях десен мед применяют в качестве компресса, прикладывая марлю, смоченную в этом народном снадобье, к воспаленной десне. Иногда мед просто медленно рассасывают во рту, а потом прополаскивают ротовую полость отваром ромашки или мяты.

7. Очень хорошо зарекомендовал себя мед и во время прорезывания молочных зубов. Мед прекрасно снимает боль, особенно в сочетании с морковным соком. Эти ингредиенты смешиваются в равных количествах, и потом ими смазываются ноющие молочные зубы. Но подобный метод лечения подходит далеко не каждому ребенку, поэтому сначала обязательно нужно проконсультироваться с педиатром.

Мед – настоящий подарок, который нам сделала сама природа. Мед используется при лечении многих болезней. Конечно, его эффективность несколько ниже, чем у медицинских препаратов. Но все равно мед – один из тех продуктов, которые в небольших дозах можно и нужно употреблять ежедневно.