Которые порождают любовную зависимость





Любовное приключение почти всегда начинается с иллюзии, что именно этот роман – то, что мы всегда искали. Так уж устроено женское сердце, ему хочется верить в сказку, иначе не следовало и начинать. И вот мы с головой бросаемся в омут головокружительных чувств, отдавая себя без остатка. Мы говорим: «Теперь наша жизнь имеет смысл!» Жаль, невдомек бедняжкам, что фантазии о прекрасном принце не всегда соответствуют реальности, и совсем недалек час прозрения…

Когда с пьедестала ожиданий сходит первая лавина иллюзий, появляется ощущение, будто с тела снимают кожу. Приходит крах воздушных замков, в горле застревает комок обид, за плечами маячат потерянное время и возможности. Можно ли избежать подобной участи в отношениях, вовремя отделив любовную зависимость от истинной любви?

Представляем 5 опасных иллюзий в отношениях, которые пора вычеркнуть из сознания

1. Иллюзия «идеальной совместимости»

Когда человек влюбляется, желания ослепляют разум, потому так тяжело увидеть истинную картину взаимоотношений. Женщина даже не замечает, как в погоне за яркой гаммой чувств, сознательно опускает значимость недостатков партнера, как бы выгораживая его. «И что, что он не делает подарков, просто у него нет возможности», — нашептывает сердце. «Подумаешь, не сидит рядом, когда болею. Он добытчик, ему некогда!» И таких оправданий находится тысяча, лишь бы доказать себе, что для отношений нет никаких преград. Но иногда стоит прислушаться к голосу интуиции, доверять опыту, а не красивым словам.

2. Иллюзорное «он изменится»

Глупо начинать отношения с мужчиной, который изначально не устраивает по многим параметрам. Если уже сейчас его поведение раздражает, привычки мешают получать удовольствие от общения, а характер кажется чересчур сложным, неужели думаете, что после замужества все изменится? Мол, пускай плюет на ваши желания, запрещает развиваться, ревнует, спит с другими женщинами, потом все встанет на место. Каким-то волшебным образом. Эта иллюзия полностью ошибочна и не приведет к семейному счастью. Хотите действительно что-то изменить? Начинайте с себя и своих ожиданий от мира.

3. Иллюзорное «он женится»

Они живут вместе 14 лет, но мужчина так и не сделал предложение, хотя девушка продолжает верить. Почему? Годы ожиданий порождают привязанность к партнеру, мы привыкаем к запаху его тела, привычкам. Расстаться звучит как сдаться, обречь себя на боль и одиночество, ум отчаянно сопротивляется такому исходу. Но что говорит статистика?

Если мужчина не сделал предложение руки в первые 3 года, ждать бессмысленно. И бесчисленные отговорки лишь подтверждают это нежелание: «брак убивает любовь», «нам пока не нужны лишние траты», «купим дом побольше и поговорим». Аргументы всегда звучат самые красочные, а смысл один – нежелание связывать себя ответственностью. Выход только за вами – либо остаться и поддерживать хрупкую иллюзию счастья, рыдая в подушку, либо уйти и дать себе шанс построить настоящую семью.

4. Иллюзия «единственного мужчины»

Еще одно распространенное заблуждение, которое мешает женщинам снять розовые очки и утихомирить гормоны, — это убеждение, что мужчина предназначен им самой судьбой. Она думает: вдруг именно его ей пророчили звезды, и больше на ее пути не встретится ничего лучшего? Может, он единственный человек, после которого она никого не полюбит так сильно? Детская позиция слепой веры в единственность и предначертанность мужчины, с которым плохо, скучно, обидно, но который такой привычный и понятный… вот что мешает разорвать связь. Страх, что лучше уже не будет, что он – тот самый принц, на деле является попыткой ничего не менять.

5. Иллюзия «идеального принца»

Каков процент того, что реальный мужчина поразит женское воображение настолько, что уступит воображаемому претенденту? Нулевой. Именно поэтому женщина, которая зациклилась на поиске идеального парня, никогда его не найдет. Само наличие такой фантазии порождает иллюзии. Только вообразите, приходит наша героиня на свидание и что видит? Один – низкий ростом, другой – болтливый и неухоженный, третий – малообеспеченный или разведенный. Всегда будет какой-то повод покрутить головой, как будто сама претендентка – образец мечты. А ведь идеальный партнер – не глянцевый персонаж, но простой человек, рядом с которым хорошо и комфортно, вместе с которым хочется прожить жизнь.

Выводы

Посмотрите на себя со стороны и ответьте: насколько присущи вашему мировоззрению описанные выше иллюзии, готовы ли вы расстаться с ними? Сказка держит на крючке до тех пор, пока мы сами в нее верим. Но если отношения приносят лишь боль и душевную пустоту, если с каждым годом вы чувствуете себя все несчастнее, не пора ли освободиться от зависимости?

С чего вы решили, что не обладаете правом выбора? Неужели правда верите, что все разрешится без вашего участия, потому можно пожертвовать временем и душевным покоем, только бы не принимать никаких решений? Жизнь идет, перемены пугают, но они необходимы, чтобы освободить сердце от болезненной привязанности.

Реальная любовь открывает перед нами весь мир. Зависимость баюкает ложью, на дне которой лишь горечь. А что выбираете вы?

Текст: Flytothesky.ru