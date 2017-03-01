|
Великолепные шутки и анекдоты, вызывающие улыбку
02.03.2017 12:48 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум собрал для читателя самые уморительные анекдоты, которыми стоит поделиться со всеми знакомыми!
— Маш, а что это такое у тебя в холодильнике?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Давно замечено, что человек, ставший участником или свидетелем какой-то забавной ситуации, сразу же стремится рассказать об этом друзьям. Вот так и рождаются...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии