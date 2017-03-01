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Великолепные шутки и анекдоты, вызывающие улыбку

02.03.2017 12:48 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум собрал для читателя самые уморительные анекдоты, которыми стоит поделиться со всеми знакомыми!

Великолепные шутки и анекдоты, вызывающие улыбку

— Маш, а что это такое у тебя в холодильнике?
— Это мясо Серёжи.
— Это как-то связано с тем, что мы его уже две недели не видели?

 
 
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Давно замечено, что человек, ставший участником или свидетелем какой-то забавной ситуации, сразу же стремится рассказать об этом друзьям. Вот так и рождаются...

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