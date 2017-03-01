Фактрум собрал для читателя самые уморительные анекдоты, которыми стоит поделиться со всеми знакомыми!





— Маш, а что это такое у тебя в холодильнике?

— Это мясо Серёжи.

— Это как-то связано с тем, что мы его уже две недели не видели?