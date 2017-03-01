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Как находчивая девушка важные переговоры спасла

02.03.2017 12:59 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум предлагает читателю уморительную историю, как выполнение не своих обязанностей помогло девушке хорошую премию получить!

Как находчивая девушка важные переговоры спасла

На своей прошлой работе я была обычным менеджером, но прослыла очень крутым компьютерщиком, потому что знала, в какой разъем надо воткнуть провод от мышки и где узнать язык раскладки в поле для ввода пароля. Меня каждый день дергали тетушки из бухгалтерии со всякими мелкими просьбами, но помочь мне было не очень сложно, поэтому в свободное время я частенько бывала у них.

И вот как-то приехала в офис важная делегация и сразу отправилась в переговорную вместе с шефом. Я как раз была в бухгалтерии, и тут влетела секретарша нашего директора со словами:

— Таня, спасай! Ты знаешь, где можно проектор новый купить? Наш совсем поломался! Я его подключила, лампочка загорелась, но изображение показывает очень-очень плохо. Не видно вообще ничего!

— Ладно, пойдём, посмотрю… — вздохнула я.

Зашла я в кабинет, поздоровалась с важными людьми и с шефом, подошла к проектору, сняла с объектива крышечку, протёрла стекло салфеточкой, попрощалась со всеми и вышла… Потом шеф мне довольно крупную премию выписал.

 
 
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