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Подборка замечательных анекдотов, которой стоит поделиться с друзьями
02.03.2017 13:20 — Калейдоскоп | Фактрум
Сегодня Фактрум нашёл для читателя искромётные анекдоты, заставляющие плакать от смеха.
— Только придурки ходят в сандалиях с носками. А я без носков. А все почему? Потому что я культурный человек…
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