Сегодня Фактрум нашёл для читателя искромётные анекдоты, заставляющие плакать от смеха.





— Только придурки ходят в сандалиях с носками. А я без носков. А все почему? Потому что я культурный человек…

— Петрович, только придурки ходят в сандалиях зимой по сугробам…