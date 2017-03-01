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Подборка замечательных анекдотов, которой стоит поделиться с друзьями

02.03.2017 13:20 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Сегодня Фактрум нашёл для читателя искромётные анекдоты, заставляющие плакать от смеха.

Подборка замечательных анекдотов, которой стоит поделиться с друзьями

— Только придурки ходят в сандалиях с носками. А я без носков. А все почему? Потому что я культурный человек…
— Петрович, только придурки ходят в сандалиях зимой по сугробам…

 
 
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