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Фотофакт: "Минского городового" открыли накануне 100-летия милиции

02.03.2017 13:25 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 2 мар — Sputnik. Министр внутренних дел Беларуси генерал-лейтенант милиции Игорь Шуневич принял участие в церемонии открытия скульптурной группы "Минский городовой", передает корреспондент Sputnik в четверг.

Данное мероприятие проходит в рамках празднования 100-летия белорусской милиции.

Фотофакт: "Минского городового" открыли накануне 100-летия милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МВД Игорь Шуневич перед открытием памятника городовому

Скульптурная композиция "Минский городовой" выполнена из бронзы. "Городовой" установлен напротив здания МВД Беларуси, на тротуаре возле входа в музей МВД.

Также сегодня в Минске открылся реконструированный музей центра культурно-воспитательной работы МВД. В церемонии открытия музея приняли министр культуры Беларуси Михаил Светлов, глава Следственного комитета Иван Носкевич, министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко, председатель Мингорисполкома Андрей Шорец.

Фотофакт: "Минского городового" открыли накануне 100-летия милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МВД Игорь Шуневич открыл памятник городовому

Как сообщили в МВД, сегодня министр внутренних дел Беларуси Шуневич встретится с высшим офицерским составом органов внутренних дел и внутренних войск, бывшими и нынешними руководителями МВД.

Фотофакт: "Минского городового" открыли накануне 100-летия милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Открытие реконструированного музея центра культурно-воспитательной работы неподалеку от здания МВД Беларуси

Рассказывая о других мероприятиях, приуроченных к 100-летию милиции, в МВД сообщили, что 3 марта запланировано возложение цветов к мемориальному знаку памяти генерал-полковника Сергея Саввича Бельченко — первого послевоенного министра внутренних дел.

Фотофакт: "Минского городового" открыли накануне 100-летия милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Памятник минскому городовому

Шуневич встретится с родными милиционеров, которые погибли, выполняя служебный долг. Также в пятницу будет отслужена поминальная молитва о погибших милиционерах и военнослужащих в храме Минского Свято-Духова Кафедрального Собора. Вечер завершится во Дворце республики торжественным собранием и праздничным концертом, сообщили в МВД.

Фотофакт: "Минского городового" открыли накануне 100-летия милиции
© Sputnik / Виктор Толочко
Глава МВД Игорь Шуневич перед открытием памятника городовому

В день 100-летия милиции Беларуси, 4 марта, сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск МВД примут участие в торжественном марше на проспекте Независимости, сказали в МВД.

 
Теги: Минск
 
 
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