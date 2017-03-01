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Десятка свежих анекдотов, приносящая хорошее настроение

02.03.2017 13:40 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю невероятно смешные анекдоты, помогающие избавиться от скуки.

Десятка свежих анекдотов, приносящая хорошее настроение

— А какие книги ты взял бы с собой на необитаемый остров? Я взяла бы Пруста, Бланшо, Маркеса и Бодлера.
— Я взял бы книги по сельскому хозяйству, ботанический атлас и медицинский справочник. А ты умрешь.

 
 
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Люди стали придумывать анекдоты ещё в давние времена. И неудивительно, ведь люди с хорошим чувством юмора существовали и будут существовать всегда.

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