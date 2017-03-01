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Десятка свежих анекдотов, приносящая хорошее настроение
02.03.2017 13:40 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю невероятно смешные анекдоты, помогающие избавиться от скуки.
— А какие книги ты взял бы с собой на необитаемый остров? Я взяла бы Пруста, Бланшо, Маркеса и Бодлера.
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Люди стали придумывать анекдоты ещё в давние времена. И неудивительно, ведь люди с хорошим чувством юмора существовали и будут существовать всегда.
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