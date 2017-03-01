Фактрум предлагает читателю невероятно смешные анекдоты, помогающие избавиться от скуки.





— А какие книги ты взял бы с собой на необитаемый остров? Я взяла бы Пруста, Бланшо, Маркеса и Бодлера.

— Я взял бы книги по сельскому хозяйству, ботанический атлас и медицинский справочник. А ты умрешь.