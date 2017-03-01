Фактрум приготовил для читателя несколько фактов о ловушках нашего разума, которым подвержен абсолютно любой человек на Земле.





Из-за эффекта влияния результата человек имеет склонность оценивать принятое в какой-либо ситуации решение только по полученному результату, а не по степени его сложности или правильности.

Под влиянием эффекта ошибки игрока люди начинают думать, что их будущее напрямую зависит от их прошлого. К примеру, играя в азартные игры и выигрывая несколько игр подряд, человек будет считать, что шансы на крупный выигрыш у него возросли, а на самом же деле они остались неизменными.

Человек воспринимает фразы, сказанные в рифму, более правдивыми и верит им с большей охотой, чем простым предложениям. Этим эффектом восприятия рифмы пользуются продавцы, размещая в рекламе короткие стихи с упоминанием своего товара.

Ловушка необъективной оценки бездействия заставляет человека судить о каком-либо пагубном действии, в результате которого возникли тяжелые негативные последствия, намного строже, нежели о не менее пагубном бездействии.

Из-за эффекта сопротивления любой человек в подростковом возрасте стремится делать всё родителям наперекор, не воспринимает их советы и считает, что его личную свободу пытаются ограничивать, а поступки — контролировать.

Под действием иллюзии контроля люди начинают думать, что они способны держать под контролем случайные и, в реальности, неподвластные им события.

Именно из-за эффекта неприязни человек расценивает все негативные поступки неприятных ему личностей как проявление их настоящих качеств характера, а хорошие поступки врага кажутся ему счастливым стечением обстоятельств или вынужденным шагом.

Из-за так называемого «эффекта IKEA» человеку присуще считать, что тот предмет, который он сделал своими руками, более полезным и необходимым.

Под действием ложной объективности человек воспринимает окружающую его реальность как целый образ и полагает, что только его виденье объективно, поэтому считает разумными тех людей, которые соглашаются с ним. А те, кто думает иначе,-либо имеют недостаточно информации, либо невежды и глупцы.

Из-за эффекта обесценивания идей какое-либо предложение, высказанное человеком, который вам не нравится, вы посчитаете крайне неудачным и отвергнете, даже если оно было рациональным и правильным.

Благодаря эффекту однотипности окружающих человек считает, что круг его друзей состоит из более разносторонних людей с разными интересами, по сравнению с другими компаниями.

Из-за эффекта Зейгарник человек лучше запоминает прерванные действия, нежели завершенные. Поэтому мы помним о незаконченных делах, но упускаем из виду удачные и доведенные до конца.

Под влиянием эффекта ретроспективы человек считает, что многих ошибок в прошлом можно было бы избежать или хотя бы заранее предугадать развитие событий. Однако он забывает, что те факты, которые могли бы повлиять на прошлое, стали известны ему только в настоящем.

Часто человек преувеличивает время, которое ему необходимо на преодоление пути по незнакомой дороге. А следуя уже знакомым маршрутом он начинает считать, что преодолел его за меньший промежуток времени, чем есть на самом деле. Это называется эффектом знакомой дороги.

Из-за такого психологического трюка, как эффект прожектора, человек склонен преувеличивать значение своих действий и поступков в глазах других людей.

В реальной жизни степень согласия людей в вашем окружении с вашей точкой зрения гораздо ниже, чем вам думается. Это эффект ложного согласия.

Эффект проекции заставляет нас думать, что окружающие испытывают сходные с нашими чувства и эмоции.

Есть дать человеку выбор между сокращением маленького риска до нуля или уменьшением крупного риска, то большинство выберет первый вариант и окажется под действием эффекта предпочтения нулевого риска.

Многим людям кажется, что они реже попадают в психологические ловушки, чем другие, но на самом же деле они лишь испытывают эффект слепого пятна.