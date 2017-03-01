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Как электрик над моей женой подшутил
02.03.2017 13:45 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум рассказывает уморительную историю про доверчивую жену, которую электрик заставил поверить в настоящую небылицу!
Как-то у меня в квартире забарахлила розетка, и мне пришлось её чинить. Пошёл, выключил щиток, начал ремонтировать. Тут в комнату заглянула жена с сыном, а я почему-то решил приколоться и начал кричать как будто меня ударило током. Жена в шоке, сын в шоке… Через пару секунд я сделал вид, что всё в порядке и сказал сыну:
— Вот поэтому, сынок, нельзя совать пальцы в розетку, током ударит.
— Как тебя сейчас, пап?
— Ага. Запомни и к розеткам не подходи.
Потом жена отозвала меня в сторонку и сказала:
— Вить, ты же пошутил, да?
— Да, пошутил, пошутил, извиняюсь…
— Ну и шуточки у тебя! Тем более, ты же привит, тебя током не должно бить.
У меня глаза стали размером с блюдце.
— В смысле?
— Ну, мне недавно на работе электрик сказал, что им всем делают прививки, чтобы током не било.
— И ты ему поверила?!
— Ну да… — уже с сомнением в голосе сказала жена. — Он при мне до оголенных проводов дотронулся, и его током реально не ударило!
Пришлось объяснять жене про то, что в щитке можно электричество выключить…
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Многие люди склоны верить всему, что им говорят, особенно если это звучит из уст профессионала своего дела. И иногда такая наивность может обернуться большими...
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