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Как электрик над моей женой подшутил

02.03.2017 13:45 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум рассказывает уморительную историю про доверчивую жену, которую электрик заставил поверить в настоящую небылицу!

Как электрик над моей женой подшутил

Как-то у меня в квартире забарахлила розетка, и мне пришлось её чинить. Пошёл, выключил щиток, начал ремонтировать. Тут в комнату заглянула жена с сыном, а я почему-то решил приколоться и начал кричать как будто меня ударило током. Жена в шоке, сын в шоке… Через пару секунд я сделал вид, что всё в порядке и сказал сыну:

— Вот поэтому, сынок, нельзя совать пальцы в розетку, током ударит.

— Как тебя сейчас, пап?

— Ага. Запомни и к розеткам не подходи.

Потом жена отозвала меня в сторонку и сказала:

— Вить, ты же пошутил, да?

— Да, пошутил, пошутил, извиняюсь…

— Ну и шуточки у тебя! Тем более, ты же привит, тебя током не должно бить.

У меня глаза стали размером с блюдце.

— В смысле?

— Ну, мне недавно на работе электрик сказал, что им всем делают прививки, чтобы током не било.

— И ты ему поверила?!

— Ну да… — уже с сомнением в голосе сказала жена. — Он при мне до оголенных проводов дотронулся, и его током реально не ударило!

Пришлось объяснять жене про то, что в щитке можно электричество выключить…

 
 
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