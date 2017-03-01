﻿ 10 любопытных фактов о невероятно полезной крупе — гречке. 21.by
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10 любопытных фактов о невероятно полезной крупе — гречке

02.03.2017 14:05 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю десятку фактов о гречке, которые убедят вас в её полезности!

10 любопытных фактов о невероятно полезной крупе — гречке

Экологически чистый продукт

Гречка является практически единственным растением, которое не подверглось генным модификациям. Из-за того, что растение само справляется с вредителями и сорняками и не нуждается в большом количестве удобрений, в конечном продукте не содержатся пестициды и нитраты.

Большое содержание белка

Гречка может служить равноценной заменой мясу из-за своего содержания большого количества белка и аминокислот. К тому же, гречка усваивается организмом намного лучше, чем мясо

Гречка помогает похудеть

Гречка достаточно калорийна и питательна, а также помогает вывести лишнюю жидкость из организма и ускорить обмен веществ.

Стабилизация уровня сахара в крови

Употребление гречневой каши нормализует выработку сахара, его уровень повышается не скачками, а плавным темпом благодаря содержанию полезных углеводов.

Заряд бодрости

Блюда из гречки способствуют улучшению эмоционального состояния, улучшают работу головного мозга и повышают настроение.

Гречка содержит много железа

Особенно полезно есть гречневую кашу людям, страдающим от анемии или других проблем, связанных с кроветворением.

Вывод холестерина

Благодаря содержанию полезных веществ гречка уменьшает риск возникновения холестериновых бляшек и положительно влияет на состояние сосудов.

Гречку нельзя есть с сахаром

К сожалению, сахар полностью нейтрализует все полезные свойства гречневой крупы. Можно добавить в кашу мёд или сладкие фрукты, но лучше вовсе отказаться от совместного употребления сахара и гречки.

Польза ростков зелёной гречки

Получить ростки гречки очень просто в домашних условиях. Их можно добавлять в супы или салаты, помогая своему организму снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.

Гречка повышает иммунитет

Фолиевая кислота, содержащаяся в гречневой крупе, повышает общую устойчивость организма к болезням и помогает бороться с неблагоприятными условиями внешней среды.

 
 
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Гречка — очень популярная крупа в России. Многие люди готовят её на обед и ужин, наслаждаясь её вкусом и питательностью.

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