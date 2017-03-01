|
10 любопытных фактов о невероятно полезной крупе — гречке
02.03.2017 14:05 — Калейдоскоп | Фактрум
Фактрум предлагает читателю десятку фактов о гречке, которые убедят вас в её полезности!
Экологически чистый продукт
Гречка является практически единственным растением, которое не подверглось генным модификациям. Из-за того, что растение само справляется с вредителями и сорняками и не нуждается в большом количестве удобрений, в конечном продукте не содержатся пестициды и нитраты.
Большое содержание белка
Гречка может служить равноценной заменой мясу из-за своего содержания большого количества белка и аминокислот. К тому же, гречка усваивается организмом намного лучше, чем мясо
Гречка помогает похудеть
Гречка достаточно калорийна и питательна, а также помогает вывести лишнюю жидкость из организма и ускорить обмен веществ.
Стабилизация уровня сахара в крови
Употребление гречневой каши нормализует выработку сахара, его уровень повышается не скачками, а плавным темпом благодаря содержанию полезных углеводов.
Заряд бодрости
Блюда из гречки способствуют улучшению эмоционального состояния, улучшают работу головного мозга и повышают настроение.
Гречка содержит много железа
Особенно полезно есть гречневую кашу людям, страдающим от анемии или других проблем, связанных с кроветворением.
Вывод холестерина
Благодаря содержанию полезных веществ гречка уменьшает риск возникновения холестериновых бляшек и положительно влияет на состояние сосудов.
Гречку нельзя есть с сахаром
К сожалению, сахар полностью нейтрализует все полезные свойства гречневой крупы. Можно добавить в кашу мёд или сладкие фрукты, но лучше вовсе отказаться от совместного употребления сахара и гречки.
Польза ростков зелёной гречки
Получить ростки гречки очень просто в домашних условиях. Их можно добавлять в супы или салаты, помогая своему организму снизить риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, а также болезней щитовидной железы и желудочно-кишечного тракта.
Гречка повышает иммунитет
Фолиевая кислота, содержащаяся в гречневой крупе, повышает общую устойчивость организма к болезням и помогает бороться с неблагоприятными условиями внешней среды.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Гречка — очень популярная крупа в России. Многие люди готовят её на обед и ужин, наслаждаясь её вкусом и питательностью.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)
Комментарии