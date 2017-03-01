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— Мария, я просил вас подготовить мой доклад совету директоров на 15 минут. А читал я его полтора часа! Как такое могло получиться?

— Андрей Петрович, я подготовила вам доклад на 15 минут. И распечатала его вам в шести экземплярах…