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Ну очень смешные анекдоты, помогающие развеять скуку
02.03.2017 14:01 — Калейдоскоп | Фактрум
А Фактрум знает самый лучший способ борьбы со скукой и меланхолией! Это свежие и невероятно забавные анекдоты обо всём на свете!
— Мария, я просил вас подготовить мой доклад совету директоров на 15 минут. А читал я его полтора часа! Как такое могло получиться?
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У каждого человека наверняка есть проверенный способ, как побороть плохое настроение. Кто-то отправляется на прогулку, кто-то встречается с друзьями, а кто-то...
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