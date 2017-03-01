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Ну очень смешные анекдоты, помогающие развеять скуку

02.03.2017 14:01 — Калейдоскоп | Фактрум  
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А Фактрум знает самый лучший способ борьбы со скукой и меланхолией! Это свежие и невероятно забавные анекдоты обо всём на свете!

Ну очень смешные анекдоты, помогающие развеять скуку

— Мария, я просил вас подготовить мой доклад совету директоров на 15 минут. А читал я его полтора часа! Как такое могло получиться?
— Андрей Петрович, я подготовила вам доклад на 15 минут. И распечатала его вам в шести экземплярах…

 
 
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У каждого человека наверняка есть проверенный способ, как побороть плохое настроение. Кто-то отправляется на прогулку, кто-то встречается с друзьями, а кто-то...

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