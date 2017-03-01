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Везде враньё!

02.03.2017 14:08 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю очень забавную историю про то, как умный не по годам мальчик свел усилия консультанта на нет!

Везде враньё!

Сегодня забежала в перерыве в парфюмерный отдел, чтобы посмотреть одну новинку. Сам флакон духов есть, а вот тестера к нему не оказалось. Подозвала консультанта, попросила помочь.

— Да, тестера этих духов пока нет в наличии. Понюхайте туалетную воду, они очень похожи.

Взяла я в руки тестер туалетной воды, и вдруг услышала голос мальчишки, стоящего рядом с мамой, которая рассматривала какие-то флаконы:

— Ага, мне мама тоже сказала, что молочная каша похожа на мороженое. Везде враньё!

 
 
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