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Топ-10 анекдотов для появления улыбки на вашем лице

02.03.2017 14:34 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Просто расскажите другу несколько анекдотов из свежей подборки от Фактрума!

Топ-10 анекдотов для появления улыбки на вашем лице

Учитель ругает Вовочку:
— Неужели ты умеешь считать только до десяти? Просто ума не приложу, кем ты думаешь стать…
— Судьей по боксу!

 
 
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