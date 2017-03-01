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Топ-10 анекдотов для появления улыбки на вашем лице
02.03.2017 14:34 — Калейдоскоп | Фактрум
Просто расскажите другу несколько анекдотов из свежей подборки от Фактрума!
Учитель ругает Вовочку:
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Если вы заметили, что кто-то из ваших друзей загрустил, то постарайтесь развеселить его. И если проверенные годами способы не помогают, то не расстраивайтесь.
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