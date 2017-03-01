Фактрум предлагает читателю историю одного парня, который отправился в IKEA вместе с женой за зеркалом и провёл в магазине почти весь день. «Серьёзно, девушки, почему вы не можете просто прийти и купить только то, что вам нужно?» — обращается он ко всем прекрасным дамам.

Окей, мы пришли сюда, но зачем? Наша квартира полностью обставлена. О, кажется, жена хотела купить зеркало. Ну ладно, начнём

Думаю, мы тут задержимся, поэтому я решил пообедать





Я капнул фруктовым соусом на штаны. Это уже стало традицией. Моя тётя советует мне поскорее замочить это пятно в горячей воде и предупреждает, чтобы я не забыл снять штаны. Спасибо…





Я не знаю, куда следует вернуть эту тележку, поэтому просто оставлю её здесь. Надеюсь, работники меня простят





Жена сказала, что если бы у нас было восемь детей, то нам бы пригодился этот шкаф. У нас ноль детей. Идём дальше





Мы смотрим свечки. У нас дома уже сотни этих свечей. Сотни одинаковых белых свечей…





Жена спросила, что я думаю по поводу этой штуки. Я ответил, что у нас на кухне просто нет места для неё. Кажется, жена обиделась…





Мы в отделе зеркал. Кажется, я начинаю припоминать, что именно за ними мы и пришли…





Вот стоило только отвернуться… Жена начала смотреть органайзеры. Это не зеркало, милая!





Жена просто очарована этими плюшевыми крысами. Они здесь повсюду. Серьёзно, IKEA, зачем в магазине столько крыс? Очень странный маркетинг…





Ещё крысы. Мне начинает казаться, что они занимают какое-то особое место в шведской культуре





Жена решила проверить, крепкие ли эти мерные ложки. Но зачем для этого было бить меня ими?!





Любимая сказала, что ЭТО предназначено для хранения салфеток. Проще согласиться с ней





«Ты готов» — спросила меня жена. Я ответил «да», но не уверен, что это было правильным ответом





«Это смотрится очень симпатично!» — сказала жена. Я ответил, что не хотел бы видеть портрет какой-то незнакомой женщины каждый день. Оказалось, что она имела в виду рамку… Чёрт…





Мы живём в подвале у родителей. Боюсь, что это растение просто умрёт





«Что это?» — спросила жена. Но ни я, ни этикетка не дали ей правильного ответа





Жена сказала, что они похожи на баобабы. Когда я намекнул ей, что настоящие баобабы высотой в сотни метров, то она сказала, что я ничего не понимаю





Я чувствую себя точь-в-точь как этот сломанный меч на футболке моей жены





Ура, мы уходим! Теперь у нас есть коврик для микроволновки, сахарница и какие-то коробочки. Но по-прежнему нет зеркала…





«Я люблю тебя, и больше мне ничего не нужно!» — сказала жена.«Дорогая, я тоже тебя люблю!» — сказал я, подумав, что поход по магазинам с ней просто невыносим…



