﻿ Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть. 21.by
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Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

02.03.2017 14:51 — Калейдоскоп | Фактрум  
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Фактрум предлагает читателю историю одного парня, который отправился в IKEA вместе с женой за зеркалом и провёл в магазине почти весь день. «Серьёзно, девушки, почему вы не можете просто прийти и купить только то, что вам нужно?» — обращается он ко всем прекрасным дамам.

Окей, мы пришли сюда, но зачем? Наша квартира полностью обставлена. О, кажется, жена хотела купить зеркало. Ну ладно, начнём

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть
Источник фотографий: Fantafano @ Imgur.com
Все фотографии в посте © Fantafano

Думаю, мы тут задержимся, поэтому я решил пообедать

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Я капнул фруктовым соусом на штаны. Это уже стало традицией. Моя тётя советует мне поскорее замочить это пятно в горячей воде и предупреждает, чтобы я не забыл снять штаны. Спасибо…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Я не знаю, куда следует вернуть эту тележку, поэтому просто оставлю её здесь. Надеюсь, работники меня простят

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Жена сказала, что если бы у нас было восемь детей, то нам бы пригодился этот шкаф. У нас ноль детей. Идём дальше

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Мы смотрим свечки. У нас дома уже сотни этих свечей. Сотни одинаковых белых свечей…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Жена спросила, что я думаю по поводу этой штуки. Я ответил, что у нас на кухне просто нет места для неё. Кажется, жена обиделась…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Мы в отделе зеркал. Кажется, я начинаю припоминать, что именно за ними мы и пришли…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Вот стоило только отвернуться… Жена начала смотреть органайзеры. Это не зеркало, милая!

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Жена просто очарована этими плюшевыми крысами. Они здесь повсюду. Серьёзно, IKEA, зачем в магазине столько крыс? Очень странный маркетинг…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Ещё крысы. Мне начинает казаться, что они занимают какое-то особое место в шведской культуре

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Жена решила проверить, крепкие ли эти мерные ложки. Но зачем для этого было бить меня ими?!

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Любимая сказала, что ЭТО предназначено для хранения салфеток. Проще согласиться с ней

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

«Ты готов» — спросила меня жена. Я ответил «да», но не уверен, что это было правильным ответом

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

«Это смотрится очень симпатично!» — сказала жена. Я ответил, что не хотел бы видеть портрет какой-то незнакомой женщины каждый день. Оказалось, что она имела в виду рамку… Чёрт…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Мы живём в подвале у родителей. Боюсь, что это растение просто умрёт

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

«Что это?» — спросила жена. Но ни я, ни этикетка не дали ей правильного ответа

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Жена сказала, что они похожи на баобабы. Когда я намекнул ей, что настоящие баобабы высотой в сотни метров, то она сказала, что я ничего не понимаю

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Я чувствую себя точь-в-точь как этот сломанный меч на футболке моей жены

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

Ура, мы уходим! Теперь у нас есть коврик для микроволновки, сахарница и какие-то коробочки. Но по-прежнему нет зеркала…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

«Я люблю тебя, и больше мне ничего не нужно!» — сказала жена.«Дорогая, я тоже тебя люблю!» — сказал я, подумав, что поход по магазинам с ней просто невыносим…

Почему мы едем в Икею даже когда дома всё есть

 
 
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Если вам знакома шутка «Поехал в Икею без жены, купил штопор и, пожалуй, поеду домой», то вы наверняка часами бродили со своей второй половинкой по этому...

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