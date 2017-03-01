Если вы ни разу не ссорились, значит, полноценной семьей не считаетесь. Ведь хорошая взбучка иногда необходима, чтобы узнать друг друга поближе, притереться взглядами, ценностями, снова воспылать страстью. Естественно, идеальная ссора длится недолго и заканчивается постельной сценой. Ну а чтобы узнать, к чему лучше готовиться заранее при выяснении отношений, мы решили смоделировать ситуацию, как ведут себя разные знаки зодиака в конфликте. Хотите получить рецепт быстрого примирения? Тогда читайте.





Как ведут себя 12 знаков зодиака в семейных ссорах

Скорпион – театр одного актера

Даже если партнер – натура неконфликтная, Скорпион сделает все, чтобы жизнь не казалась сладкой. В конце концов, слишком долгий период идиллии ужасно утомляет этот знак, провоцируя прикопаться хоть к чему-нибудь, только бы развеять рутину. Признанный мастер драмы способен приревновать даже к воздуху, потому лучший совет – не давайте Скорпиону скучать. Вводите в жизнь активные виды отдыха, добавляйте в пламя щепок, поддерживайте к себе интерес, он оценит это в высшей степени!

Стрелец – кратковременная вспышка праведного огня

Этот знак не любит излишних эмоций и сантиментов, потому предпочитает улаживать конфликт быстро, хотя и жестко. Как только вы сделаете болезненный выпад в сторону Стрельца, не сомневайтесь, он ответит не менее резко, а потом попробует докопаться до сути претензий, чтобы махом отрезать былые обиды. Не хотите неприятных сюрпризов? Тогда обговаривайте спорные вопросы заранее, не оставляйте неопределенностей.

Козерог – холодная логика фактов

Не видитесь на показное равнодушие Козерогов во время ссоры, все это – не больше, чем маска, за которой скрывается настоящая буря чувств. Просто этот знак не доверяет эмоциям, предпочитая решать проблему с холодной головой и каменным сердцем. Хочет больше аргументов? Помогите ему в этом, переведите ссору в спокойный разбор полетов со 100% доказательствами. А еще включите максимальную невозмутимость!

Водолей – ирония и непредсказуемость

От этого знака во время ссоры можно ожидать чего угодно, кроме того, чего вы обычно от него ждете. Сегодня он проигнорирует повышенный тон, а завтра обидится и замкнется в себе, послезавтра – сведет все к легкомысленной шутке. Как быть? Выждать подходящий для обоих момент и вывести партнера на серьезный разговор, апеллируя к логике разума. Меньше эмоций и больше деловых предложений, тогда дело сдвинется с мертвой точки.

Рыбы – мнительность и уход в себя

Наиболее типичная позиция Рыбы в конфликте – побег от реальности в мир приятных иллюзий, где никто не обидит и не сделает больно. Поэтому прежде, чем пустить ситуацию на самотек, требуя от Рыбы объяснений, идите на уступки первым. Этому знаку не нужно много объяснять, доказывать, тыкать пальцем. Просто покажите свое хорошее расположение, подарите немного ласки и теплоты – и он снова станет вашим преданным союзником.

Овен – экспрессивный напор и агрессия

Самый вспыльчивый знак гороскопа, который недюжинным напором готов осадить любого, кто не считается с его мнением. Впрочем, не так Овен страшен, как его рисуют. Просто во время конфликта эмоции зачастую берут верх над этим знаком, ему действительно проще выпустить пар и высказать все сразу в лицо, чем копить обиды годами, вынашивая желание мести. Дайте Овну остыть, и он быстро загладит вину подарками, сексом или неожиданно приятным сюрпризом.

Телец – терпение и забота

Если вы искали идеального оппонента для скандалов – он перед вами. Спокойный, сдержанный и терпеливый знак, который умеет идти на уступки, выслушивая партнера до конца. Обиду Телец долго не копит, предпочитая сразу ставить точки над «и». Конфликт заглаживает повышенной заботой и вниманием. Единственный недостаток – наличие точки невозврата. Если слишком долго отмахиваться от проблемы, терпению Тельца может прийти конец, и он вычеркивает из жизни проблему вместе с человеком.

Близнецы – убегание от проблем

Если Близнецы с ходу пошли решать проблему – перед вами на редкость просветленный экземпляр из красной книги! В реальной жизни этот знак ни за какие коврижки не захочет ввязываться в выяснение отношений, будет искать любой предлог, только бы сбежать. Срочная работа, поездка, хобби – они готовы заниматься чем угодно, только бы отсрочить решение разногласий. Как прийти к консенсусу? Либо плюнуть и растереть, либо усыпить бдительность дружеским тоном беседы.

Рак – эмоциональная мясорубка

Чувствительной натуре этого знака конфликты даются нелегко, зачастую пагубно отражаясь на здоровье. Особенно плохо, если в семье практикуют замалчивание проблем, когда решение надолго откладывается в дальний ящик. Рак будет терпеть, потому что не любит выступать инициатором ссоры, однако внутренние претензии перейдут в психосоматику. Любые разногласия с ним лучше обсуждать сразу, чтобы не давать повода богатому воображению Рака додумывать лишнего.

Лев – давление и манипуляция

Этот знак нередко сам выступает инициатором конфликта, но умело обставит все так, чтобы не быть крайним. Если затеяли ссору со Львом – берегитесь, умелое манипулирование вашими чувствами и мыслями гарантированно. Лев обязательно наденет маску обиженного и оскорбленного мученика, которому каждый обязан по гроб жизни. Разрулить атмосферу поможет диалог на равных, где никто не будет унижаться или просить, но выскажет свои пожелания в сугубо деловой и уважительной манере.

Дева – копание в себе и самоуничижение

Представители этого знака в конфликтной ситуации склонны принимать все на свой счет, смакуя нанесенные обиды. Их самооценка зачастую настолько понижена, что любое замечание многократно преувеличивается, искажается и выставляется чуть ли не ударом в спину. При ссоре с Девой важно быть максимально деликатным и аккуратным в высказываниях, обсуждать проблему со стороны, без агрессии и недовольства. Чтобы помириться, лучше обоим быть в очень хорошем настроении.

Весы – обостренное чувство справедливости

Этот знак крайне раним и мнителен в отношениях, потому ссориться лучше тогда, когда точно сможете поставить точку. Спорить желательно без эмоций и проклятий, дав Весам время оценить масштаб проблемы и настроение партнера. Весы хорошо запоминают обиды, а затем долго в них варятся. Именно поэтому проявляйте тактичность в ходе ссоры, а еще обязательно настаивайте на перемирии. Искреннее раскаяние и романтическая выходка помогут полностью загладить привкус вины!

Не держите конфликт открытым, берегите чувства друг друга.

Текст: Flytothesky.ru