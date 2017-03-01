Когда-то брошенная собака теперь фактически управляет автозаправкой.





Этот милейший пес прибился к заправочной станции в Бразилии, и в конечном итоге получил работу своей мечты.

Сабрина Планнерер и её партнер купили участок под строительство АЗС Shell в городе Можи-дас-Крузис два года назад. Однажды, они обнаружили, что вблизи заправки постоянно бродит испуганная, но вполне дружелюбная собака, видимо, кем-то брошенная.

Сабрина назвала пса Негао, показала его ветеринару и решила оставить жить при заправке. Однако пес так нравился посетителям, что хозяева решили его официально трудоустроить.

«Негао все время ждет клиентов, выходит к ним, чтобы поздороваться, и всячески их очаровывает, – рассказывает Сабрина. – Люди его любят. Некоторые клиенты даже приносят ему игрушки».





Теперь у Негао есть фирменная кепка и официальный бейдж работника автозаправки. Он круглосуточно на своем посту, и в его обязанности входит развлекать посетителей во время обслуживания.





Grupo FERA – организация, помогающая животным найти свой дом – даже назвала Негао «работником месяца».

Текст: Flytothesky.ru