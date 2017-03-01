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Негао – новый работник автозаправки
02.03.2017 15:08 — Калейдоскоп | Flytothesky
Когда-то брошенная собака теперь фактически управляет автозаправкой.
Этот милейший пес
Сабрина Планнерер и её партнер купили участок под строительство АЗС Shell в городе Можи-дас-Крузис два года назад. Однажды, они обнаружили, что вблизи заправки постоянно бродит испуганная, но вполне дружелюбная собака, видимо, кем-то брошенная.
Сабрина назвала пса Негао, показала его ветеринару и решила оставить жить при заправке. Однако пес так нравился посетителям, что хозяева решили его официально трудоустроить.
«Негао все время ждет клиентов, выходит к ним, чтобы поздороваться, и всячески их очаровывает, – рассказывает Сабрина. – Люди его любят. Некоторые клиенты даже приносят ему игрушки».
Теперь у Негао есть фирменная кепка и официальный бейдж работника автозаправки. Он круглосуточно на своем посту, и в его обязанности входит развлекать посетителей во время обслуживания.
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Когда-то брошенная собака теперь фактически управляет автозаправкой. Этот милейший пес прибился к заправочной станции в Бразилии, и в конечном итоге получил...
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