Возможность подниматься высоко в небо – это одно из самых крутых достижений человечества. Но какими бы удивительными не были авиаперелеты, наши тела просто не предназначены для такой транспортировки. На самом деле, для организма это самый настоящий шок.





1. Ваше чувство вкуса притупляется

Наши вкусовые рецепторы говорят нам, что еда на борту самолета безвкусная. Нет, это не проделки авиакомпании. Поверьте, на земле та же самая еда казалась бы вам абсолютно нормальной. Поднимаясь в воздух, вы испытываете давление атмосферы, плюс сухой воздух, а это приводит к тому, что рецепторы уже не работают в полную силу. Но настоящий виновник – это нос. 80% ощущений от вкуса зависит от обоняния, а человеческие носы не адаптированы для работы в сухих условиях и при низком давлении.

2. Кровь скапливается в ногах

В воздухе ноги заметно отекают из-за того, что в них скапливается кровь. Дело в том, что обычно вы находитесь в стесненном пространстве, причем довольно долго. Вы мало шевелитесь, и вам некуда вытянуть ноги. Именно поэтому врачи всегда рекомендуют в полет надевать только свободную одежду, чтобы еще больше не нарушать циркуляцию крови, которая и так нарушена вынужденной обездвиженностью. Особенно это касается пожилых людей и людей, страдающих тромбозом.

3. Организм активно обезвоживается

Вы никогда не задумывались, как работает кондиционирование воздуха в самолете? Закачать воздух с внешней стороны невозможно, потому этот воздух идет от двигателя. Турбовентиляторы – это гигантские воздухозаборники, сгорающий воздух обеспечивает тягу для двигателей, но часть его стравливается из компрессора (передняя часть двигателя), охлаждается и закачивается обратно в салон. Фактически салон «высасывает» из нас всю влагу, потому стоит заранее побеспокоиться о питье и увлажняющем креме.

4. Вы подвержены повышенному риску подцепить E.Coli и прочие инфекции

Гермофобы, берегитесь, потому что самолет на самом деле – это один из лучших инкубаторов для E.Coli, MRSA и других бактериальных инфекций, поскольку постоянно перевозит огромное количество людей с самыми разными микробами. Даже жидкость, которую мы пьем на борту, может содержать немало потенциально вредных бактерий, особенно на дальних рейсах.

5. Время идет для вас немного медленнее – теория относительности в практике

Одна из самых удивительных особенностей авиаперелета в том, что она технически позволяет нам путешествовать во времени. Правда, совсем чуть-чуть. Эйнштейн давно обнаружил то, что с увеличением скорости время замедляется, что особенно заметно в случае космических полетов. На борту самолета

происходит то же самое, только в масштабах поскромнее – замедление всего лишь на миллионную долю секунды. В 1971 году ученые установили сверхточные атомные часы на разных самолетах и смогли измерить невероятно крохотное расхождение между часами на самолетах и часами на Земле.

6. Вы сталкиваетесь с бактериями, живущими на высоте

Неужели вы думаете, что все бактерии остались далеко внизу? Нет, конечно. Когда мы путешествуем на самолетах, мы пролетаем через облака бактерий и грибков, проживающих на большой высоте. Большинство штаммов бактерий такие же, как и наземные, и они активно участвуют в формировании облаков. Если идея летать сквозь полчища бактерий вызывает беспокойство, не волнуйтесь. Скорее всего, они массово не попадут в салон самолета.

7. Ваша кожа становится более склонной к образованию прыщей

И опять причина в сухом воздухе салона. Он обезвоживает клетки кожи, которые начинают усиленно производить кожный жир для компенсации отсутствия влаги – а это просто рай для образования прыщей. А еще движение с востока на запад нарушает внутренние часы нашего организма, тело более активно вырабатывает гормоны – и снова здравствуйте прыщи.

8. Извините за натурализм, но вас мощно пучит

Почему же самолеты так дурно влияют на наш желудочно-кишечный тракт? Все дело в быстром подъеме и снижении, то есть в перепаде давления. Воздух в наших телах начинает расширяться и появляются все признаки метеоризма. Авиакомпании в курсе об этой проблеме, потому целенаправленно предлагают на борту пищу с низким содержанием клетчатки, чтобы облегчить внутренние ощущения у пассажиров.

9. Вы более нервны и злобны – именно так выглядит экзистенциальный кризис

Все-таки авиаперелеты – это не так уж и круто. Обычно пассажиры на борту чувствуют себя более встревоженно и раздраженно. И дело тут не в пище, не в сухом воздухе и не в метеоризме. Это уже вопрос философский. Подсознательно авиаперелет воспринимается вами как унизительный опыт, поскольку вы

находитесь в большой группе людей, и вы не контролируете свою жизнь и уж тем более свою безопасность. Полет демонстрирует вам, насколько вы уязвимы и банально смертны. Есть отчего разозлиться, не так ли?

Текст: Flytothesky.ru