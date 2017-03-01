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Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

02.03.2017 20:43 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Этому очаровательному белому полярному медвежонку около 14 недель от роду, но в нем (а точнее в ней, так как это маленькая девочка) уже масса женского шарма. Фотографии были сделаны в мюнхенском зоопарке Хеллабрунн. На них крохотная медведица прыгает по скалам, играет в прятки, с аппетитом ест булки и без малейшего смущения смело исследует окрестности. А в какой-то момент она даже подмигивает в камеру!

Новорожденный медвежонок – это третий малыш 10-летней мамы-медведицы Джованны. Три года назад она родила медвежат-близнецов, которых назвали Нела и Нобби. Близнецы уехали из зоопарка в 2016 году: Нела в Нидерланды, а Нобби – в британский город Докастер. Теперь все внимание Джованны сосредоточено на малышке, у которой пока еще нет имени.

«Мы с радостью наблюдаем, как растет и развивается медвежонок, – рассказывает директор зоопарка Расем Бабан. – Джованна полностью поглощена своими материнскими обязанностями, поскольку за малышкой сейчас нужен глаз да глаз. Но мама отлично справляется».

«Малышка-медведица находится в отличной форме и полна энергии; она уже весит целых 8,4 кг».Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

Медвежонок делает свои первые шаги и даже подмигивает в камеру

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

Маленькая медведица прыгает по скалам, играет в прятки и с удовольствием жует булки…

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

И без малейшего смущения смело исследует окрестности зоопарка Хеллабрунн

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

Новорожденный медвежонок – это третий ребенок 10-летней мамы-медведицы Джованны

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

Теперь все внимание Джованны сосредоточено на малышке, у которой пока еще нет имени

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

 «Мы с радостью наблюдаем, как растет и развивается малышка-медведица»

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

 «Джованна полностью поглощена своими материнскими обязанностями, поскольку за малышкой сейчас нужен глаз да глаз»

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

 «Медвежонок находится в отличной форме. Она полна энергии и весит уже целых 8,4 кг»

Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Этому очаровательному белому полярному медвежонку около 14 недель от роду, но в нем (а точнее в ней, так как это маленькая девочка) уже масса женского шарма....

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