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Первые шаги и подмигивание в камеру полярного медвежонка
02.03.2017 20:43 — Калейдоскоп | Flytothesky
Этому
Новорожденный медвежонок – это третий малыш 10-летней мамы-медведицы Джованны. Три года назад она родила медвежат-близнецов, которых назвали Нела и Нобби. Близнецы уехали из зоопарка в 2016 году: Нела в Нидерланды, а Нобби – в британский город Докастер. Теперь все внимание Джованны сосредоточено на малышке, у которой пока еще нет имени.
«Мы с радостью наблюдаем, как растет и развивается медвежонок, – рассказывает директор зоопарка Расем Бабан. – Джованна полностью поглощена своими материнскими обязанностями, поскольку за малышкой сейчас нужен глаз да глаз. Но мама отлично справляется».
«Малышка-медведица находится в отличной форме и полна энергии; она уже весит целых 8,4 кг».
Медвежонок делает свои первые шаги и даже подмигивает в камеру
Маленькая медведица прыгает по скалам, играет в прятки и с удовольствием жует булки…
И без малейшего смущения смело исследует окрестности зоопарка Хеллабрунн
Новорожденный медвежонок – это третий ребенок 10-летней мамы-медведицы Джованны
Теперь все внимание Джованны сосредоточено на малышке, у которой пока еще нет имени
«Мы с радостью наблюдаем, как растет и развивается малышка-медведица»
«Джованна полностью поглощена своими материнскими обязанностями, поскольку за малышкой сейчас нужен глаз да глаз»
«Медвежонок находится в отличной форме. Она полна энергии и весит уже целых 8,4 кг»
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Этому очаровательному белому полярному медвежонку около 14 недель от роду, но в нем (а точнее в ней, так как это маленькая девочка) уже масса женского шарма....
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