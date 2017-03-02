Когда нам нравится мужчина, тяжело понять его истинное отношение к нашим чувствам, объективность куда-то исчезает, а ей на смену приходит немое обожание и надежда на взаимность. Как правильно трактовать сигналы влюбленности, если он нем как рыба? Быть может, его симпатия — лишь галлюцинации разыгравшегося воображения, и пора бежать в магазин за плиткой утешительного шоколада? Давайте разбираться.





7 признаков симпатии мужчины к женщине

1. Интерес к личной жизни

Запомните, мужчина ни за что не станет интересоваться женщиной, которая ему безразлична. Если он с интересом выслушивает ваши рассказы о том, как прошли выходные, спрашивает о планах на неделе, значит, неравнодушен. Интересуется семейным статусом, пытается разузнать о бывших мужчинах в вашей жизни? Дело пахнет взаимной симпатией. Похожий вариант, когда в беседе он становится излишне откровенным, интересуется вашим мнением, просит совета – тут тоже проскакивает нешуточная заинтересованность. И, конечно, вы ему нравитесь, если он щедр на комплименты, активно нахваливает вашу работу и много улыбается в вашем присутствии.

2. Семантика жестов и язык тела

На что еще стоит обратить внимание при общении – это зрительный контакт. При беседе с вами он смотрит прямо в глаза или рассеяно блуждает взглядом по комнате? Заинтересованный в женщине мужчина будет стараться удержать зрительный контакт. Далее обратите внимание на жестикуляцию. Свободные и раскованные движения свидетельствуют об открытости партнера. Если он часто касается вашей руки, плеча, спины, а то и затягивает «дружеские» объятия дольше положенного – прямой сигнал заинтересованности. Также оцените место его дислокации, когда находитесь в большой компании. Он старается быть ближе к вам или все время держится где-то в стороне?

3. Вовлеченность в беседу

Самый очевидный признак того, что мужчине нравится женщина – это постоянная попытка слегка ее подразнить, подколоть, по-доброму над ней пошутить, чтобы вызвать на «флирт». В большой компании мужчина не будет вас сторониться, наоборот, проявит непосредственное и живое участие, с удовольствием задаст тему беседы, будет внимать каждому слову, даже если в другом коллективе его заждались. Еще один маркер за симпатию – попытка мужчины быть более вежливым, чем всегда (сдерживание грубых слов, пошлых анекдотов в вашем присутствии). Ну и если избранник не поддерживает попытки завязать беседу, постоянно отвлекается от темы разговора – интереса явно нет.

4. Манера общения в соцсетях

Подумайте, проявляет ли мужчина активность в переписке? Если он подробно отвечает на каждое ваше сообщение, старается писать грамотно и интересно, делает попытки как-то продлить время общения – это хороший знак. Человек, которому вы интересны, будет стараться удержать ваше внимание, всячески веселить и переводить темы на что-то личное. Регулярные комментарии на стене, лайки фотографий, сбрасывание в течение дня смешных картинок – хорошие маркеры идти навстречу. Если вы еще и созваниваетесь в течение дня, обратите внимание на то, волнуется ли собеседник при разговоре. Ведь только влюбленные боятся попасть впросак, потому часто выглядят нелепо.

5. Поддержка и содействие в делах

Только заикнулись о том, что не успели позавтракать, как он принес к чаю ваши любимые пончики? Очнитесь, мужчина не будет проявлять заботу к женщине, которой равнодушен. Присмотритесь к поведению внимательнее, оно красноречивее всех слов мира. Влюбленные стараются всеми силами содействовать даме сердца – подвозят ее на машине с работы, помогают перетащить мебель, ищут адреса потерявшихся друзей и как бы невзначай заезжают с лекарствами, пока вы болеете. А еще они часто звонят, интересуясь делами, помогают решать проблемы и забирают ваших детей из садика. Потому что настроены серьезно, хотя виду и не подают.

6. Отношения с другими девушками

Бывают парни-бабники, которые коллекционируют женщин, как трофей. Чтобы не спутать наигранный интерес с подлинным, постарайтесь оценить его отношения с другими девушками. Мужчина заигрывает с каждой юбкой, не стесняясь ухаживать сразу за несколькими красотками, при этом ведет себя в агрессивно-брутальной манере? Это не ваш вариант, вы нужны для развлечения, чтобы поднять ему самооценку. Истинно влюбленный партнер в вашем присутствии не будет интересоваться ни одной другой женщиной, а расспросы о бывших приведут его в замешательство.

7. Совместно проведенное время

Верный способ выяснить истинные намерения мужчины – оценить места, которые вы посещаете вместе. Например, если помимо вас он пригласил десяток друзей, а потом вы поехали в Макдональдс – вряд ли у него серьезные намерения. Или он все время тащит вас в кино на триллеры и фильмы ужасов, которые обожает, а вы терпеть не можете, — парню просто не с кем сходить. Но если кафе и кино подбирают, учитывая ваш вкус, – это серьезно. Зовет погулять в место, где одни парочки? Мужчина однозначно намекает на желание быть не просто другом. А если ко всему списку он представил вас своим друзьям и значимым близким – парень точно готов к серьезным отношениям, дело только за вами.

Как понять, нравитесь ли вы мужчине? Язык его тела все скажет сам за себя. Он будет интересоваться вашей жизнью, мыслями, стремлениями, будет стараться быть рядом, когда нужна помощь, обязательно проявит щедрость и участие, засыплет комплиментами. Все это вы уже есть? Тогда дерзайте.

Текст: Flytothesky.ru