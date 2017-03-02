Все мы замечали, что названия фильмов и мультфильмов адаптируются под разные страны. Иногда оригинальное название в корне отличается. Но на этом список изменений не заканчивается. Очень часто аниматорам приходится рисовать совершенно новых героев, чтобы у аудитории не осталось лишних вопросов. В этом видео вы узнаете именно о таких перевоплощениях.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Не все мультфильмы выглядят одинаково в разных странах мира Все мы замечали, что названия фильмов и мультфильмов адаптируются под разные страны. Иногда оригинальное название в корне отличается. Но на этом список изменений...