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Не все мультфильмы выглядят одинаково в разных странах мира
02.03.2017 21:25 — Калейдоскоп | Flytothesky
Все мы замечали, что названия фильмов и мультфильмов адаптируются под разные страны. Иногда оригинальное название в корне отличается. Но на этом список изменений не заканчивается. Очень часто аниматорам приходится рисовать совершенно новых героев, чтобы у аудитории не осталось лишних вопросов. В этом видео вы узнаете именно о таких перевоплощениях.
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Все мы замечали, что названия фильмов и мультфильмов адаптируются под разные страны. Иногда оригинальное название в корне отличается. Но на этом список изменений...
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