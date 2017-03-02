МИНСК, 3 мар — Sputnik. Валерий Цепкало — человек, благодаря усилиям которого, по сути, возник Парк высоких технологий и максимально правильный для отрасли чиновник, считает предприниматель Кирилл Волошин и сожалеет о том, что экс-глава ПВТ смещен с должности.



© Sputnik / Виктор Толочко Социальные сети продолжают обсуждать отставку Цепкало

"Не имея комментариев ни самого Цепкало, ни президента, снявшего его, и не зная, кто будет заменой, а ходят слухи о Всеволоде Янчевском, было бы странно делать выводы о целесообразности рокировки. Но мне искренне жаль, что это произошло", — рассказал Волошин корреспонденту Sputnik.

Он выдвигает две версии касательно причин такого решения. Первая связана с невыполнением плана ПВТ на 2016 год.

"Планировалось завершить 2016 год с красивой цифрой оборота в "миллиард" долларов. И хотя до нее не дотянули, белорусская IT-отрасль росла темпами, в раз шесть-семь превышающими общемировые. При этом один из факторов недобора — уменьшение объемов российских заказов по экономическим причинам", — считает Волошин.

Вторая версия, по которой мог быть смещен глава ПВТ, политическая.

"Валерий Вильямович — на мой взгляд, яркий сторонник либерализации законодательства, дебюрократизации и, в частности, отмены уголовной статьи за незаконное предпринимательство. Но это шумная августовская история, вряд ли власти стали бы столько ждать, чтобы сместить его за "вольнодумство" и идеологическую близорукость с должности", — предположил собеседник Sputnik и добавил, что всерьез эту версию он бы не рассматривал.

Было ли чудо

Недавно в социальных сетях белорусский бизнесмен Дмитрий Гурский — директор "Айдиономикс" и партнер инвестфонда "Хаксус", среди проектов которого известный MSQRD, выступил с критикой ПВТ. На своей странице в Facebook Гурский отметил, что одних льгот для развития отрасли уже недостаточно. "Нужна целая программа действий, только льготы большого роста уже не дадут", — подчеркнул бизнесмен.

"Попытаюсь дипломатично не влезать в аргументы из публичного диспута администрации ПВТ с Дмитрием Гурским и поясню свою позицию относительно белорусского IT-чуда на абстрактном примере. Скажем, был у человека избыток веса — килограмм 30-40, и он решил исправиться, скинул за месяц десяток кило, похорошел, посвежел. Всем бросается в глаза это его достижение и внезапное изменение — чудо! Но есть другое чудо: второй человек двадцать-тридцать лет ходит в спортзал, не набирает вес, всегда в форме… Достижения первого на начале пути куда заметнее (несмотря на то, что десятки лет упорства и стабильности второго покруче будут) — и это, полагаю, белорусская история: есть бурный рост оборотов, признания, числа резидентов, хорошие цифры по экспорту на душу населения и т.д. Но при этом есть страны, которые термину "чудо" втихаря куда релевантнее — Израиль, Норвегия, Ирландия, Швеция, Финляндия", — пояснил Волошин.

Беларусь, которая всегда гордилась своим IT-образованием и технологическим бэкграундом, доставшимся в наследство от Советского Союза, сегодня насчитывает 35 тысяч айтишников (что на пяь тысяч больше, чем в Литве или Эстонии).

"Та же Финляндия, население которой вдвое меньше, чем в Беларуси, демонстрирует в полтора раза большие показатели: почти 50 тысяч "яйцеголовых" (термин президентский, не мой). Швеция при той же популяции — в 8 раз", — сказал собеседник Sputnik.

"Каким образом вышло так, что мы, будучи с советских времен ИКТ-республикой c сильным образованием, пришли к подобному результату? Это тоже чудо, но со знаком "минус" — считает Волошин и подчеркивает, что поступательное изменение ситуации в лучшую сторону — это как раз заслуга и ПВТ и Валерия Цепкало.

Похвала британской газеты

Накануне влиятельная британская газета "The Financial Times" опубликовала материал о белорусском ПВТ и роли IT-индустрии в экономике страны.

"Эстония, упрощая, известна своим электронным правительством, электронной переписью, выборами в парламент через интернет и электронным же гражданством. По большей части это "внутренний продукт", но известность о нем всемирная, так как сознательно формируется активным пиаром, что приводит в страну инвестденьги. Так же и с международными материалами об IT-Беларуси: зачастую вполне конкретные игроки рынка "инициируют" публикацию материалов в мировых СМИ. Это здорово! Особенно, когда за пиар-материалом стоят реальные достижения. Только стоит помнить аристотелевское: лучше быть, чем казаться. "Казаться" нам не повредит — это стимулирует увеличение числа заказов у членов ПВТ. Но нужно подтягивать и составляющую "быть", а это еще долгий путь, в котором такие лидеры, как Цепкало нужны чрезвычайно", — уверен Кирилл Волошин.