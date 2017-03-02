МИНСК, 3 мар — Sputnik. Многие иностранцы уверяют, что ничего не знают о Беларуси. Как улучшить имидж страны Sputnik рассказала Ниом Хунеке-Браун из Германии, которая читала лекции в БГУ на протяжении двух лет, с 2014 до 2016 года по программе обмена Роберта Боша.



© Sputnik / Виктор Толочко Сто идей: посты в Instagram, английский язык и никакого расизма

Пяти дней мало

"Необходимо создать благоприятную среду для основания в стране старт-апов с точки зрения политического аспекта", — уверена Ниом.

Это долгосрочный план, но есть и ряд действий, которые можно реализовать сравнительно быстро. Так, собеседник уверена, что англоязычные меню в ресторанах, англоязычные гиды, карты и активное применение международного языка общения в транспорте поможет привлечь больше туристов.

"Стоит запустить больше поездов "Вильнюс-Минск", а также сделать безвизовым въезд через литовскую границу. Хорошо было бы также увеличить термин безвизового пребывания в Беларуси — пяти дней недостаточно", — уверена иностранка.



© Фото: личный архив Ниом Хунеке-Браун из Германии жила в Беларуси около 2 лет и читала лекции в БГУ

По мнению Ниом стоит вкладывать усилия в рекламу Беларуси за рубежом, например, стимулировать появление информации о туристической сфере Беларуси на страницах немецких газет.

"Нужно создать цельную стратегию развития туризма. Например, сделать упор на эко-френдли туризм с акцентом на национальные парки Беларуси или на исторический туризм с упором на белорусские замки. Нужно уникальное торговое предложение", — посоветовала Ниом.

Кемпинги для Беларуси

Как иностранке, ей не хватило в Беларуси карт движения наземного транспорта на английском. Эту часть путешествия по Беларуси многие иностранцы называют очень сложной.



© Sputnik / Виктор Толочко Сто идей: иностранцы рассказывают, чего им не хватает в Беларуси

"Развивайте велодорожки и велотуры. Запустите распространение соответствующих карт. Создайте больше хостелов и площадок для кемпинга", — порекомендовала Ниом белорусам.

Она также уверена, что в стране нужно создать туристические центры, в которых персонал будет свободно говорить на английском, и издать гиды на нескольких языках.

"И изучите, что предлагает Всемирная туристическая организация ", — порекомендовала она.

Прежде иностранцы жаловались и на то, что ничего не знают о Беларуси. Потенциальные туристы уверены, что распространение информации о безопасности на наших улицах и упор на рекламу в Instagram поможет Беларуси продвигать себя в мире.