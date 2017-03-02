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Сто идей: готовность к старт-апам и меню на английском
03.03.2017 14:13 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 мар — Sputnik. Многие иностранцы уверяют, что ничего не знают о Беларуси. Как улучшить имидж страны Sputnik рассказала Ниом Хунеке-Браун из Германии, которая читала лекции в БГУ на протяжении двух лет, с 2014 до 2016 года по программе обмена Роберта Боша.
© Sputnik / Виктор Толочко
Пяти дней мало
"Необходимо создать благоприятную среду для основания в стране старт-апов с точки зрения политического аспекта", — уверена Ниом.
Это долгосрочный план, но есть и ряд действий, которые можно реализовать сравнительно быстро. Так, собеседник уверена, что англоязычные меню в ресторанах, англоязычные гиды, карты и активное применение международного языка общения в транспорте поможет привлечь больше туристов.
"Стоит запустить больше поездов "Вильнюс-Минск", а также сделать безвизовым въезд через литовскую границу. Хорошо было бы также увеличить термин безвизового пребывания в Беларуси — пяти дней недостаточно", — уверена иностранка.
© Фото: личный архив
Ниом Хунеке-Браун из Германии жила в Беларуси около 2 лет и читала лекции в БГУ
По мнению Ниом стоит вкладывать усилия в рекламу Беларуси за рубежом, например, стимулировать появление информации о туристической сфере Беларуси на страницах немецких газет.
"Нужно создать цельную стратегию развития туризма. Например, сделать упор на эко-френдли туризм с акцентом на национальные парки Беларуси или на исторический туризм с упором на белорусские замки. Нужно уникальное торговое предложение", — посоветовала Ниом.
Кемпинги для Беларуси
Как иностранке, ей не хватило в Беларуси карт движения наземного транспорта на английском. Эту часть путешествия по Беларуси многие иностранцы называют очень сложной.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Развивайте велодорожки и велотуры. Запустите распространение соответствующих карт. Создайте больше хостелов и площадок для кемпинга", — порекомендовала Ниом белорусам.
Она также уверена, что в стране нужно создать туристические центры, в которых персонал будет свободно говорить на английском, и издать гиды на нескольких языках.
"И изучите, что предлагает
Прежде иностранцы жаловались и на то, что ничего не знают о Беларуси. Потенциальные туристы уверены, что распространение информации о безопасности на наших улицах и упор на рекламу в Instagram поможет Беларуси продвигать себя в мире.
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