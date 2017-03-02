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Когда стоит отказаться от рационального мышления?

03.03.2017 16:14 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Склонность к анализу, критическое мышление и самоконтроль – за все это отвечает префронтальная кора нашего мозга. Ее работа заключается в том, чтобы мы могли сделать шаг назад, обдумать ситуацию и принять верное решение.

Аналитический склад ума очень важен, но, как ни странно, не всегда полезен. Иногда лучше отказаться от рационального подхода и задействовать другие ресурсы. Почему наша склонность к анализу может сослужить плохую службу?

Когда стоит отказаться от рационального мышления?

1. Не все вопросы имеют однозначный ответ.

Есть вещи, которые трудно объяснить с помощью рационального мышления. Такие вопросы можно обсуждать часами, но на них невозможно ответить с полной уверенностью. Расслабьтесь и оставьте их тем, кому некуда девать свободное время. Будете ли вы более счастливы, если попытаетесь объяснить любовь, собственные предпочтения и вкусы?

Анализируйте только негативные эмоции, такие как гнев или печаль: это именно тот случай, когда надо «разложить все по полочкам».

2. Анализ часто мешает творчеству.

Аналитический склад ума не приемлет спонтанность и не позволяет просто «плыть по течению». Исследование показало, что в то время, когда джазовые музыканты импровизируют, у них уменьшается активность префронтальной коры. Они не думают, как и почему возьмут следующую ноту: музыка как бы «льется» сама собой.

Это относится к любому виду творчества, но иногда помогает и в повседневной жизни. Люди, которые склонны к анализу, тщательно продумывают слова и поступки и не позволяют себе действовать спонтанно, что часто выглядит неестественно.

3. Навешивание ярлыков.

Очень удобно поделить всех на «хороших» и «плохих», но человека нельзя подвести под какую-то одну категорию. Каждый имеет свои слабые и сильные стороны. Кроме того, если вы не хотите прослыть лицемером, то будете вынуждены соответствовать высокому стандарту, который устанавливаете для других. Это очень утомительно. Перестав ежеминутно делать выводы по поводу чужих поступков, вы станете менее предвзятым и к себе.

4. Большие затраты энергии.

Уделяя много времени размышлениям о конкретных вещах, вы тратите силы и пропускаете новую информацию, которую могли бы получить. Большинство данных обрабатывается в мозге бессознательно. Лишь небольшая часть требует критического мышления.

Наш аналитический ум помогает решать сложные проблемы, но нельзя забывать, что он редко дает возможность по-настоящему оценить окружающий мир.Когда стоит отказаться от рационального мышления?

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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