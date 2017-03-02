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Маленький рокер показывает «козу» с экрана аппарата УЗИ

03.03.2017 15:46 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Многие будущие мамы утверждают, что они могут угадать характер своего ребенка по его движениям и пинкам, по форме живота и даже по утренним приступам токсикоза. А что можно сказать о малыше, который показывает рокерскую «козу» прямо в экран аппарата УЗИ?

Семейная пара из штата Юта говорит, что именно этот жест они и увидели на мониторе, когда их будущий малыш очень явственно изобразил «козу» двумя пальчиками прямо у мамы в животе.

«Моя первая реакция – это неконтролируемое хихиканье, потом я присмотрелась с недоверием и снова начала хохотать, – говорит будущая мама Макель Ахлин. – Кстати, этот жест первым заметил мой муж. Он был удивлен и сразу сказал, что из малыша вырастет настоящая рок-звезда».

Маленький рокер показывает «козу» с экрана аппарата УЗИ

«Жена уже собралась уходить, но я закричал, что нужно обязательно сделать фото «козы» и оставить на память», – рассказывает её муж, Джаред Ахлин.

Вытянутые мизинец и указательный палец – это типичный жест поклонников музыкального стиля «хэви метал». Жест также называют «козой» или «рогами».

Макель Ахлин – у неё уже есть два сына двух и четырех лет – говорит, что фото «козы» было сделано на 22 неделе беременности, и этот жест как нельзя лучше характеризует её будущего малыша, который очень активно ведет себя в животе.

«Эту беременность я точно ни за что не забуду. В начале меня так сильно тошнило, что я думала, что сойду с ума, так как с предыдущими мальчиками такого не было. В их случае я даже толком и не прочувствовала те беременности, кроме растущего живота», – рассказывает Макель.

Маленький рокер показывает «козу» с экрана аппарата УЗИ

Макель также говорит, что её третий малыш чрезвычайно подвижен и очень сильно пинается, начиная с 16 недели беременности; а еще у неё появились необычные пищевые пристрастия: Pepsi, крекеры и клешни краба, к которым она раньше была равнодушна.

«Я думаю, что с этой «рок-звездой» нас точно ждут бессонные ночи. Наверное, он будет любить вечеринки и хорошие закуски, а я, как мать, надеюсь, что он никогда не узнает, что такое утреннее похмелье», – шутит Макель.

Конечно же нашлись скептики, предполагающие, что в снимок УЗИ вмешался Фотошоп. Однако Джаред Ахлин опровергает эти утверждения и говорит, что у них есть все официально задокументированные оригиналы.Маленький рокер показывает «козу» с экрана аппарата УЗИ

Текст: Flytothesky.ru

 
 
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Многие будущие мамы утверждают, что они могут угадать характер своего ребенка по его движениям и пинкам, по форме живота и даже по утренним приступам токсикоза. А...

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